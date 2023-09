Grzegorz Krychowiak podjął we wtorek decyzję o rezygnacji z występów w reprezentacji Polski. "Rozegranie 100 meczów z orłem na piersi do końca życia będzie dla mnie największym zaszczytem zarówno dla człowieka jak i dla sportowca" - podkreślił we wpisie na Instagramie.

Wyznał, że sportowo nie ma piękniejszej chwili niż śpiewanie hymnu na Stadionie Narodowym.

"Jednak przyszedł czas, żeby powiedzieć 'dziękuję'. W dniu dzisiejszym rezygnuje z występów w Reprezentacji Polski" - oświadczył.

"Krycha" podziękował kibicom za to, że byli z zespołem "na dobre i na złe". Pokreślił, że w każdym meczu "dawał z siebie tyle, ile mógł".

"Dziękuję mojej żonie, rodzinie, trenerom, członkom sztabu i każdemu kogo spotkałem na mojej reprezentacyjnej drodze" - napisał.

Krychowiak zakończył karierę w kadrze sześć dni po tym, jak funkcję selekcjonera objął Michał Probierz. Były trener młodzieżówki zastąpił Portugalczyka Fernando Santosa, który został zwolniony po serii porażek w eliminacjach.

Kariera w reprezentacji

Krychowiak ma 33 lata, a w reprezentacji zadebiutował w grudniu 2008 roku w wygranym 1:0 meczu przeciwko Serbii. Przez 15 lat rozegrał z orłem na piersi dokładnie 100 spotkań, w których zdobył pięć bramek.

Ostatni raz w biało-czerwonych barwach zaprezentował się 10. września tego roku, w przegranym 0:2 meczu z Albanią, rozegranym w ramach eliminacji do mistrzostw Europy.

100 meczów, 5 goli i mnóstwo pięknych wspomnień! 🫶🇵🇱@GrzegKrychowiak, tak po prostu - po ludzku - DZIĘKUJEMY! 🙌 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 26, 2023

Najlepszy dla Krychowiaka okres w reprezentacji przypadł na kadencję trenera Adama Nawałki. Czołowy wtedy pomocnik hiszpańskiej Sewilli był jednym z najlepszych zawodników polskiej kadry podczas Euro 2016. Polacy odpadli wtedy w ćwierćfinale turnieju po przegranej z Portugalią w serii rzutów karnych.

Kariera klubowa

Krychowiak występuje w saudyjskim Abha Club. W wieku 17 lat trafił z młodzieżowych grup Arki Gdynia do francuskiego FC Girondins Bordeaux. Nad Sekwaną reprezentował jeszcze barwy Stade Reims i FC Nantes.

W 2014 roku przeniósł się do hiszpańskiej Sevilli FC, gdzie prezentował doskonałą formę. Po tym czasie zapracował na transfer do Paris Saint Germain. W zespole naszpikowanym gwiazdami nie potrafił jednak wywalczyć sobie miejsce. Stolicę Francji zamienił na stolicę Rosji, gdzie grał dla Lokomotiwu.

Kolejnymi klubami Krychowiaka były FK Krasnodar i grecki AEK Ateny. Później przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, gdzie najpierw zakontraktował go Al-Shabab, skąd przeniósł się do aktualnego pracodawcy - Abha.