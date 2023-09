"Tusk padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Nie zasługuje na kolejną szansę" - głosi najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości, w którym partia rządząca podkreśla, że Polska tworzy teraz jedną z najsilniejszych armii w Europie.

W sobotę rano w mediach społecznościowych pojawił się nowy spot wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem dotyczy on wojska oraz płotu na granicy z Białorusią.

"Gdy rządził Tusk padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę"

"Gdy rządził Tusk padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę. Zlikwidował 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, a polska armia stopniała do mniej niż 100 tys. żołnierzy" - słyszymy na nagraniu.

Dodano, że lider PO "zostawił nas całkowicie bezbronnych wobec Rosji", ale PiS to zmieniło. "Od 2015 roku konsekwentnie wzmacniamy polską armię, która liczy dziś 175 tys. żołnierzy. Tworzymy jedną z najsilniejszych armii w Europie, zbudowaliśmy mur na granicy z Białorusią" - podkreślono.

🔴 Tusk padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Nie zasługuje na kolejną szansę. #BezpiecznaPolska #MuremZaPolskimMundurem pic.twitter.com/IvchPjBcxE — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 24, 2023

PiS: Jeśli Tusk znów dojdzie do władzy, zburzy mur na granicy

Rządzący po raz kolejny zapewnili, że "dla PiS bezpieczeństwo Polaków jest najważniejsze".

"Ale teraz Tusk wrócił, jeśli znów dojdzie do władzy, zburzy mur na granicy z Białorusią, zacznie zwijać polską armię i ponownie wystawi nas Rosji. Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę" - słyszymy na końcu spotu.