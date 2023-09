Jeśli Donald Tusk znowu dojdzie do władzy, natychmiast ugnie się przed unijnymi biurokratami i przyjmie nielegalnych imigrantów do Polski - głosi nowy spot PiS, który został opublikowany w sobotę. Dalej twórcy nagrania stwierdzają, że partia rządząca oparła się w tej sprawie liderowi PO i Brukseli. "To dlatego w Polsce nie ma ataków terrorystycznych" - słyszymy.