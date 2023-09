- To nieprawdopodobne, by prezydent obcego kraju przyjeżdżał do nas i nie miał kontaktu z władzami polskimi - ocenił w programie "Prezydenci i premierzy" Bronisław Komorowski, odnosząc się do niespodziewanej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Jak stwierdził, odnośnie do stosunków z Ukrainą "polski rząd zachowuje się jak pijany w korytarzu - od ściany do ściany".