Konwencja Konfederacji: "Zakończymy rządy PiS i nie dopuścimy do rządu Tuska!"

- Konfederacja to siła odpowiedzialności politycznej za Polskę, za Polaków. To siła odpowiedzialności za to, żeby dobrze wyważyć długookresowe interesy narodowe i bieżące korzyści gospodarcze - mówił na konwencji Konfederacji w katowickim "Spodku" Krzysztof Bosak. - My chcemy zmienić świat, nie chodzi o zmianę podatku czy drobnego przepisu. Chcemy zmienić Polskę - zapowiadał Sławomir Mentzen.

W sobotę odbyła się konwencja Konfederacji w katowickim "Spodku". Polityczne wydarzenie przyciągnęło tłumy sympatyków. Spotkanie rozpoczął hymn, po czym na scenie pojawił się piosenkarz Kuba Molęda. Następnie przemawiać zaczął jeden z liderów ugrupowania Krzysztof Bosak.

Konfederacja. Krzysztof Bosak: Ostatnie lata pokazały, że w wielu sprawach mieliśmy rację

- Jesteśmy w samym sercu, w punkcie kulminacyjnym naszej kampanii wyborczej i ta wielka konwencja Konfederacji to jest moment, w którym przypominamy o najważniejszych, hasłach, o najważniejszych pryncypiach i o najważniejszych sprawach, dla których idziemy razem do wyborów po to, żeby wywrócić ten stolik, przy którym siedzą wszystkie inne partie polityczne - mówił do zebranych.



- Ostatnie lata pokazały, że w wielu sprawach mieliśmy rację. Na kilka miesięcy, a nawet na kilka lat przed innymi - dodał, wspominając pandemię COVID-19. - To liderzy Konfederacji wspierali normalnych ludzi w korzystaniu ze swoich praw obywatelskich, wolności gospodarczej i życia społecznego - zaznaczył.

W trakcie przemówienia Krzysztof Bosak przekazał, że "tylko Konfederacja ma program korzystny dla Polaków". - Konfederacja to siła odpowiedzialności politycznej za Polskę i za Polaków. To jest siła odpowiedzialności za to, żeby dobrze wyważyć długookresowe interesy narodowe i bieżące korzyści gospodarcze. Konfederacja to jest siła, w której zmieścili się ludzie mający często poglądy nieco od siebie różne, ale którzy zgadzają się ze sobą w podstawowych pryncypiach - ocenił.

Sławomir Mentzen: My chcemy zmienić świat

Przed zebranymi w katowickim "Spodku" wystąpił również Sławomir Mentzen. Polityk przekazał, że "ma powoli dosyć marazmu i ciągłego słuchania, że tu nie da się nic poprawić i nie warto nawet próbować".

- Jeżeli politycy z PiS-u i z Platformy są tak święcie przekonani, że tu się niczego nie da zmienić i, że to musi tak wyglądać, to powinni zmienić zawód i zająć się czymś innym. Bo nie tylko nie chcą dokonać zmian, to jeszcze sobie nawet nie wyobrażają, że te zmiany w ogóle są możliwe - mówił.

- Może jesteśmy czasami kontrowersyjni, ale nie trzeba się zgadzać z każdą wypowiedzią każdego naszego członka, żeby na nas móc głosować - powiedział. - My chcemy zmienić świat, tu nie chodzi o zmianę podatku czy drobnego przepisu. Chcemy zmienić Polskę - dodał Mentzen.

Konwencja Konfederacji: "Zakończymy rządy PiS i nie dopuścimy do rządu Tuska!"

Po wystąpieniu Mentzena Michał Nieznański zaprosił na scenę kandydatki Konfederacji do Sejmu i Senatu, po czym przedstawiono wszystkich liderów okręgów wyborczych.

- Zostały trzy tygodnie do wyborów, bierzemy się wszyscy do pracy. Bierzemy się do roboty - nawoływał na zakończenie spotkania Sławomir Mentzen.



Podczas konwencji na ekranach za politykami można było przeczytać hasała, wśród nich: "Możemy wszystko!", "Przez POPiS Polacy stracili nadzieję. My im ją przywracamy", "Zakończymy rządy PiS i nie dopuścimy do rządu Tuska!".

Całość można było śledzić w mediach społecznościowych.