Starsza kobieta z Saragossy trafiła do zakładu pogrzebowego po tym, jak lekarze stwierdzili jej zgon. Jednak kiedy ciało przygotowywano do wiecznego spoczynku, jeden z pracowników zakładu odkrył, że kobieta wciąż oddycha.

W poniedziałek 18 września lekarze w hiszpańskiej Saragossie przyjęli na oddział 90-letnią kobietę. Jej stan zdrowia szybko się pogarszał i tego samego dnia o godzinie 23:00 personel poinformował jej córkę, że kobieta nie żyje.

Lekarz przekazał, że 90-latka zmarła z przyczyn naturalnych. Gdy kobieta przyjechała do szpitala, dowiedziała się, że nie może zobaczyć ciała matki, ponieważ to zostało już odesłane do kostnicy.

Niespodziewany zwrot akcji. Kobieta jednak żyła

Następnego dnia, gdy w zakładzie pogrzebowym jeden z pracowników chciał przygotować ciało do pochówku zdarzyła się niespodziewana sytuacja. Mężczyzna stwierdził, że kobieta żyje i normalnie oddycha. Szybko zadzwoniono na numer alarmowy. Przybyli na miejsce ratownicy potwierdzili, że kobieta rzeczywiście żyje i zabrali ponownie do szpitala.

Jak podaje hiszpańska gazeta "El Periódico de Aragón", 90-latka spędziła w szpitalu około pięciu godzin, po czym zmarła. Córka kobiety, tym razem zobaczyła ciało matki, "drugi zgon" był już ostateczny.



W sprawie wszczęto dochodzenie. Funkcjonariusze z Grupy Zabójstw Komendy Głównej Policji w Aragonii mają za zadanie ustalić przyczyny tego medycznego błędu.

Żałobnicy usłyszeli pukanie z trumny

To jednak nie pierwsze tak zdarzenie w ostatnim czasie. W Ekwadorze w czerwcu tego roku podobna sytuacja przydarzyła się 76-letniej Belli Monotyie Castro. Kobieta źle poczuła się w swoim domu, więc syn zabrał ją na izbę przyjęć do pobliskiego szpitala. U kobiety wykryto udar i pomimo wysiłków lekarzy, stwierdzono zgon.

Jednak kilka godzin później żałobnicy usłyszeli pukanie z trumny, okazało się, że kobieta wciąż żyła.