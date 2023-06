Uznana za zmarłą kobieta z Ekwadoru po kilku godzinach obudziła się w trumnie. 76-latka ponownie trafiła do szpitala, w którym wcześniej stwierdzono jej zgon. Wyjaśnieniem sprawy zajmuje się tamtejsze ministerstwo zdrowia.

76-letnia Bella Montoya zmarła w piątek w szpitalu publicznym w mieście Babahoyo w Ekwadorze. Tak przynajmniej twierdzili lekarze, którzy opiekowali się seniorką.

Rodzina kobiety po otrzymaniu aktu zgonu rozpoczęła przygotowania do pogrzebu swojej bliskiej. Ciało 76-latki zostało przewiezione do kostnicy i umieszczone w trumnie.

Żywa kobieta w trumnie

Po pięciu godzinach w pomieszczeniu rozległy się odgłosy pukania dochodzące z wnętrza drewnianej skrzyni. Po otwarciu wieka okazało się, że uznana za zmarłą kobieta jednak żyje.

Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać wyraźnie półprzytomną seniorkę, która próbuje złapać oddech.

Syn 76-latki poinformował, że została ona przetransportowana z powrotem do szpitala, w którym wcześniej stwierdzono jej zgon.

- Moja mama jest podłączona do tlenu. Jej serce jest stabilne. Lekarz uszczypnął ją w rękę i zareagowała. Mówią mi, że to dobry znak, ponieważ oznacza to, że stopniowo odzyskuje świadomość - powiedział mężczyzna.

Ministerstwo wyjaśnia sprawę

Głos w sprawie zabrało ekwadorskie ministerstwo zdrowia. Jak poinformowano, u 76-letniej pacjentki, która trafiła do szpitala z podejrzeniem udaru, doszło do zatrzymania krążenia i oddechu.

Mimo przeprowadzonej reanimacji organizm kobiety miał nie zareagować, więc lekarz dyżurny stwierdził śmierć seniorki.

Przedstawiciele resortu zdrowia przekazali również, że w sprawie incydentu powołana zostanie specjalna komisja, która ma ocenić kto ponosi odpowiedzialność za fatalną pomyłkę.

#COMUNICADO | @Salud_Ec conforma Comité de Auditoría Médica para evaluar responsabilidades en caso de paciente de Babahoyo.



Más detalles ⬇️ pic.twitter.com/hbGkLN3VHR — Coordinación Zonal 5 🇪🇨 (@Salud_CZ5) June 12, 2023

dk/ sgo/ Polsatnews.pl