Pruszków: Pożar domu weselnego. Ewakuowano 150 osób

W Pruszkowie doszło do pożaru domu weselnego. - Ewakuowano 150 osób. Na razie brak poszkodowanych - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl mł. bryg. Karol Kroć. W budynku odbywała się impreza weselna.

Do pożaru doszło po godz. 17:00. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej i kilkudziesięciu strażaków.

Jak poinformował w rozmowie z polsatnews.pl mł. bryg. Karol Kroć, w budynku odbywała się impreza rodzinna - wesele. - Ewakuowano 150 osób. Na razie brak osób poszkodowanych - przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie.

Wskazał również, że pożar jest częściowo opanowany, ale dogaszanie będzie jeszcze trwało co najmniej kilka godzin. Obecnie strażacy prowadzą prace rozbiórkowe przy poddaszu budynku, które są utrudnione ze względu na poszycie dachu z blachy.

- To trudna praca na wysokości - wskazał Kroć. Strażacy, by zbliżyć się do poddasza, korzystają z drabin wozów strażackich.

ac/ Polsatnews.pl