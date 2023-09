Rząd Rumunii porozumiał się z Ukrainą w sprawie importu zbóż!

We wtorek 19 września rumuński minister rolnictwa Florin-Ionuț Barbu oświadczył, że ukraińskie zboża nie będą eksportowane do Rumunii przez kolejne 30 dni. W tym czasie oba kraje mają doprecyzować warunki tzw. licencjonowanego eksportu. Co warto podkreślić – będzie on możliwy tylko w uzasadnionych przypadkach.