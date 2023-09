Zatrzymanie Kingi Gajewskiej. Policja opublikowała nagrania

Posłanka KO Kinga Gajewska została we wtorek wciągnięta do radiowozu w Otwocku. Zaraz po opuszczeniu radiowozu Gajewska powiedziała dla Polsat News, że przy okazji wizyty premiera Mateusz Morawieckiego w Otwocku postanowiła przekazać, że rząd wydał 250 tys. wiz migrantom z państw Afryki i Azji.

- Natomiast kiedy powiedziałam to przez megafon, policja po prostu złapała mnie za ręce i szarpiąc wprowadziła do radiowozu. Cały tłum krzyczał, że jestem posłanką. Był również inny poseł, który potwierdzał to, że jestem posłanką. Chciałam się wylegitymować, niestety policjanci trzymali mnie za ręce i szarpali, więc nie było takiej możliwości. Zamknęli mnie w radiowozie i pan komendant czy policjant powiedział, że nie podoba mu się moje zachowanie - opowiadała.

Zatrzymanie Kingi Gajewskiej. Odpowiedź policji

Wieczorem w mediach społecznościowych stołecznej policji pojawiły się nagrania z kamery zamontowanej na mundurze funkcjonariusza.

"Jesteśmy transparentni. Nagranie pełne, bez cenzury, dzięki kamerom nasobnym, w które systematycznie wyposażamy policjantów. Policjanci nie mają obowiązku znać każdego z 460 posłów i 100 senatorów" - czytamy w poście policji.

Wcześniej policja napisała: "Niezwłocznie po okazaniu legitymacji poselskiej czynności legitymowania zaprzestano".

Podkreślamy, że dzisiejsza interwencja nie miała charakteru zatrzymania. Polegała ona na doprowadzeniu osoby podejrzanej o wykroczenie do radiowozu celem legitymowania. Zaprzestano czynności niezwłocznie po okazaniu legitymacji. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 19, 2023

Paweł Zalewski: Bezprawna interwencja policji

Do sprawy odnieśli się goście wtorkowego programu "Debata Dnia".

- Pani poseł wzięła megafon i krzyczała, przeszkadzając w konferencji. Nie została tam szarpana, poniżona, została grzecznie poproszona o to, żeby nie przerywać konferencji prasowej. Dlatego, że nie możemy doprowadzać do eskalacji agresji w tej kampanii. Jest jeszcze miesiąc do wyborów, a już zdarzają się takie rzeczy, że Kołodziejczak atakuje redaktora, tu pani przyjeżdża na konferencję premiera Morawieckiego i krzyczy przez megafon - powiedział Arkadiusz Czartoryski, poseł PiS.

Według Pawła Zalewskiego z Polski 2050, który był na miejscu zdarzenia, działanie policji było niewłaściwe. - Całkowicie bezprawnie policja podjęła interwencję wobec pani poseł, zabierając jej megafon oraz wykręcając ręce. Informowałem policję, że pani Gajewska jest posłem, informowałem również dowódcę - powiedział poseł.

- W mojej ocenie funkcjonariusze złamali prawo i zostaną w przyszłości wyciągnięte konsekwencje - ocenił z kolei Mariusz Witczak, poseł PO.

- Nie wolno było w taki sposób potraktować pani poseł Gajewskiej. Kinga Gajewska jest posłanką powszechnie znaną na Mazowszu i wszyscy mieli świadomość, że mają do czynienia z posłanką - powiedział polityk.

