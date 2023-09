"Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi" - napisał na portalu X (dawniej Twitter) prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza.

Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) September 20, 2023

Michał Probierz zastąpi Fernando Santosa, który od 13 września przestał pełnić obowiązki selekcjonera reprezentacji Polski. "Dziękuję trenerowi Santosowi za pracę naszą drużyną narodową i życzę mu powodzenia w kolejnych sportowych wyzwaniach" - przekazał wówczas na portalu X Cezary Kulesza.

OFICJALNIE

Michał Probierz nowym selekcjonerem reprezentacji Polski!

Konferencja LIVE o 12:00 na naszym kanale YouTube.

Portugalczyk Fernando Santos trenerem kadry był niespełna osiem miesięcy. Czarne chmury nad selekcjonerem zaczęły zbierać się po dwóch kolejnych porażkach w eliminacjach do Euro 2024.

Mecz z Mołdawią przegraliśmy 2:3, chociaż w pewnej chwili wygrywaliśmy 2:0. Z kolei Albańczykom nie byliśmy w stanie strzelić ani jednego gola, gdy oni piłkę do naszej bramki posłali dwa razy.

Tomasz Hajto: Nie chcę oceniać, czy to najlepszy wybór

Wśród kandydatów na stanowisko nowego trenera byli także Marek Papszun i Jan Urban.

O swoich typach mówił we wtorek ekspert Polsat Sport Tomasz Hajto. - Moim zdaniem będzie to Michał Probierz. Albo można powiedzieć, że tak wynika z moich informacji. Prezes Kulesza ma z nim najlepszy kontakt, trzy razy go już zatrudniał. Michał Probierz złapał już jakieś doświadczenie reprezentacyjne, prowadząc reprezentację do lat 21. Moim zdaniem to on będzie trenerem, który przejmie stery naszej pierwszej reprezentacji - zdradził Hajto.

- Nie chcę oceniać, czy to najlepszy wybór. To się okaże po wynikach. Wydaje mi się, że każdy z tej trójki miał prawo kandydować. Jan Urban - najbardziej doświadczony i niesamowity do tego piłkarz. Marek Papszun można powiedzieć sprintem wbiegł na szczyt polskiej Ekstraklasy. Każdy z nich miał argumenty do tego, żeby być w roli kandydatów i faworytów do objęcia posady trenera reprezentacji - zauważył.

Michał Probierz - kariera trenerska

Michał Probierz urodził się 24 września 1972 roku w Bytomiu. Jako piłkarz występował w barwach ŁKS Łagiewniki, Rozbarku Bytom, Gwarka Zabrze, Ruchu Chorzów, Bayeru 05 Uerdingen, KFC Uerdingen 1905, SG Wattenscheid 09, Górnika Zabrze, Pogoni Szczecin i Widzewa Łódź. W polskiej ekstraklasie rozegrał 260 spotkań, zdobywając dziewięć bramek. Występował w juniorskiej i młodzieżowej reprezentacji Polski.

Karierę trenerską rozpoczynał jako szkoleniowiec młodzieży w SG Wattenscheid 09 oraz Górniku Zabrze. Jako pierwszy trener prowadził Polonię Bytom, Widzew Łódź, Jagiellonię Białystok, ŁKS Łódź, Aris Saloniki, Wisłę Kraków, GKS Bełchatów, Lechię Gdańsk i Cracovię. Z Jagiellonią sięgnął po Puchar i Superpuchar Polski (2010 r.) oraz wicemistrzostwo kraju (2017 r.), a z Cracovią po Puchar i Superpuchar Polski (2020 r.). W 2022 roku został trenerem reprezentacji Polski do lat 21.