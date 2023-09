Koniec z pomocą dla Ukrainy? Rzecznik rządu podgrzewa temperaturę sporu

Piotr Müller: Polska nie wycofa się w sprawie embarga

Rzecznik rządu Piotr Müller wystąpił w "Gościu Wydarzeń" Polsat News. Goście Bogdana Rymanowskiego byli pytani między innymi o kwestię kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich i zapowiedzi Kijowa o złożeniu skargi do Światowej Organizacji Handlu na Polskę oraz Węgry i Słowację.



Skarga do WTO nie robi na nas wrażenia. Nie mamy zamiaru się cofać z tego embarga – stwierdził polityk. Dodał także, że nie może być tak, że Polska będzie cofać się za sprawą presji moralnej czy prawnej, gdy zagrożone są jej interesy rolne.

Dalsza pomoc dla Ukraińców pod znakiem zapytania

Rzecznik rządu przypomniał również, że rozwiązania przyjęte w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mają charakter czasowy.

– Pamiętajmy o tym, że przepisy mają charakter czasowy i one wygasają na początku przyszłego roku. Nic nie jest dane na stałe, tylko na okres trwającego konfliktu zbrojnego i przepisy po prostu wygasną na początku przyszłego roku. W tej chwili nie ma decyzji o przedłużeniu rzeczy, które są w ustawie […]. Myślę, że te przepisy nie zostaną przedłużone w dużej mierze. Tak mi się wydaje w tej chwili – stwierdził Piotr Müller.

Przypomnijmy: wspomniana ustawa między innymi legalizuje do dnia 4 marca 2024 roku pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 roku. Wprowadza również szereg zapisów odnoszących się do kwestii ich dostępu do publicznej edukacji, usług, opieki zdrowotnej czy rynku pracy. Odnosi się także do sytuacji osób, które przebywały na terytorium Polski przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji.

red/ Polsatnews.pl