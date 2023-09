Zakończyło się Forum Ekonomiczne. "Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian"

W tym roku hasło przewodnie w tym roku brzmiało: "Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian". Konferencja odbyła się w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

W XXXII Forum Ekonomicznym wzięło udział prawie 5400 gości z Polski, Europy i całego świata, co stanowi kolejny rekord uczestnictwa w tym wydarzeniu. Podczas Forum odbyło się około 550 wydarzeń w tym sesji plenarnych, sesji specjalnych, paneli dyskusyjnych, debat, prezentacji raportów, wydarzeń specjalnych, warsztatów, briefingów prasowych, gal i koncertów. W ramach paneli poruszone zostały tematy, którymi żyje, i nad którymi debatuje współczesny świat. Całkowita liczba osób zaangażowanych i uczestniczących w Forum przekroczyła 7000 osób.

Forum – miejsce spotkań

W tegorocznym Forum wzięli udział kluczowi politycy, menadżerowie, samorządowcy, naukowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz innych obszarów życia społecznego. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, jak co roku było platformą dla prowadzenia dialogu we wszystkich łączących ich obszarach.

W tym roku podczas Forum świat polityki i ważnych instytucji reprezentowali m.in.: Generał Rajmund Andrzejczak – Szef Sztabu Generalnego WP, Piotr Gliński – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzysztof Gawkowski – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Lewicy, Krzysztof Bosak – współprzewodniczący Konfederacji, Ryszard Terlecki – Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska, Henryk Kowalczyk – Minister, członek Rady Ministrów, Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii, Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Socjalnej, Grzegorz Puda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Agnieszka Ścigaj – Minister, członek Radymi Ministrów, Marek Kuchciński – Minister, członek Rady Ministrów, Włodzimierz Tomaszewski – Minister, członek Rady Ministrów, Robert Telus – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W XXXII Forum Ekonomicznym udział wzięło rekordowa liczba osób piastujących stanowiska zarządcze m.in.: Gertruda Uścińska – Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Marcin Chludziński - Prezes Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Marta Mikliszańska - Head of Group Public Affairs and ESG, Allegro, Artur Jankowski - Prezes Zarządu, Nestlé, Paweł Borys - Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Beata Daszyńska - Muzyczka - Prezes Zarządu Bank Gospodarstwa Krajowego, Włodzimierz Wlaźlak - Prezes Zarządu Lidl Polska, Tomasz Suchański - Prezes Zarządu Grupy Żabka, Tadeusz Białek - Prezes Związku Banków Polskich, Cezariusz Lesisz - Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Krzysztof Pawiński - CEO Grupa Maspex, Filip Grzegorczyk - Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty, Nikodem Bończa Tomaszewski - Prezes Zarządu Exatel S.A., Kuba Kiwior - Regional Managing Director CEE, Visa, Dawid Urban - Pomysłodawca, Luna Corporate, Matthew Houlihan - Senior Director, Government Affairs, UK and Europe, Cisco Poland Sp.z.o.o., Tomasz Żegleń - Cloud Engineering Lead for Poland, Oracle Polska, Daniel Enke - Director Global Public Affairs, Zalando SE, Rafał Brzoska – Prezes Zarządu InPost, Krzysztof Domarecki - Główny Akcjonariusz Grupy Selena, Jean Marc Magnaudet - Prezes Globalny Nutricia, Danone, Artur Ludwiczak – Dyrektor Zarządzający, Nutricia Polska Sp. Z O.O., Maciej Oleksowicz – Prezes Zarządu Inter Cars SA, Tomasz Rogacz – Managing Director, McDonald’s Polska, Tomasz Zdzikot – Prezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A., Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Michał Fijoł – Prezes Zarządu, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., Tomasz Cudny – Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tomasz Heryszek – Prezes Zarządu, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Każdego roku Forum Ekonomiczne przyciąga nie tylko najważniejsze osobistości z Polski, ale i z ponad 60 krajów świata. W tym roku w Forum Ekonomicznym wzięli udział m.in.: Vladimir Bolea -Wicepremier, Minister Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego, Mołdawia, Kimberly Kagan - Prezes, Instytut Badań nad Wojną (ISW), USA, Monika Navickienė - Minister Polityki Społecznej i Pracy, Litwa, Vytautas Mitalas - Wiceprzewodniczący, Seimas, Litwa, Angela F. Williams - Prezes & CEO, United Way Worldwide, USA, Siyabulela Mandela - Aktywista na rzecz pokoju i praw człowieka, RPA, Mirek Topolanek - były Premier, Czechy, Catherine Trautmann - Europejska Koordynator Korytarza TEN-T Morze Północne - Bałtyckie, Komisja Europejska, Francja, Željka Cvijanović - Członkini Prezydium Bośni i Hercegowiny, Bośnia i Hercegowina, oraz Robert Spalding - emerytowany generał USA.

Świat nauki reprezentowali m.in.: Piotr Wachowiak – Rektor SGH, Robert Olkiewicz – Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Wawrzyniec Konarski – Rektor, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Stanisław Mazur – Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Jerzy Przyborowski – Rektor, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Arkadiusz Wójs – Rektor, Politechnika Wrocławska, Andrzej Kaleta – Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Celina Olszak – Rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Adam Weintrit – Rektor Uniwersytet Morski w Gdyni, Maciej Żukowski – Rektor Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Tomasz Homa - Rektor, Akademia Ignatianum w Krakowie.

W Forum wzięło udział wielu przedstawicieli władz samorządowych i regionalnych, w tym m.in.: Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Jaśkowiak - Prezydent Poznania, Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia, Aldona Machnowska-Góra - Zastępczyni Prezydenta m. st. Warszawy, Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski, Bogusław Szpytma – Wicewojewoda Dolnośląski, Mateusz Małodziński – Wicewojewoda Małopolski, Wojciech Bakun – Prezydent Przemysła, Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Katowic, Bogusław Kośmider – Zastępca Prezydenta Krakowa, Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni, Konrad Fijołek – Prezydent Rzeszowa.

Forum – platforma dialogu

W trakcie XXXII Forum Ekonomicznego poruszono tematy z obszarów, takich, jak m.in.: bezpieczeństwo, cyfryzacja, zdrowie, energetyka, ekologia, czy polityka krajowa i międzynarodowa. Podobnie jak w latach poprzednich, swoją ugruntowaną pozycję miały dedykowane ścieżki programowe, wśród nich m.in. Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Biznes i Zarządzanie, Zrównoważony Rozwój.

Oprócz tego, w związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, szczególne miejsce w programie tegorocznego Forum przeznaczone było na rozszerzoną, w stosunku do poprzednich lat, ścieżkę dot. wydarzeń w Ukrainie, która odbywała się pod nazwą Odbudowa Ukrainy. Panele dyskusyjne dotyczyły w niej przede wszystkim przyszłości Europy w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, partnerstwa Polski i Ukrainy, finansowania odbudowy ukraińskiej gospodarki, czy akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.

Ważnym elementem Forum Ekonomicznego była prezentacja Raportu przygotowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Forum Ekonomiczne. Już po raz szósty eksperci z SGH zaprezentowali analizy dotyczące najważniejszych kwestii gospodarczych i społecznych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku Raport SGH powstał we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Nad publikacją pracowało 66 autorów – profesorów i ekspertów takich, jak m.in.: prof. Stanisław Kowalczyk, prof. Jan Komorowski czy dr Maria Pietrzak. W prezentacji Raportu wzięli udział m.in.: Rektor SGH prof. Piotr Wachowiak, Paweł Borys Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., oraz Grzegorz Rabsztyn, Dyrektor Biura Grupy EBI w Polsce.

Wśród kluczowych wydarzeń Forum Ekonomicznego, znalazły się Sesje Plenarne, których tematyka i skład uczestników odzwierciedlały najważniejsze obszary tematyczne Forum. W czasie sesji "Kształtując nowy porządek świata", uczestnicy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak może wyglądać świat po zakończeniu wojny na Ukrainie, a także, czy istnieje rozdźwięk pomiędzy światem wartości a polityką zagraniczną. Dyskutanci zgodzili się, że dotychczasowy porządek świata może być zachwiany, co pokazuje, że jesteśmy w bardzo istotnym momencie we współczesnej historii.

Kolejną sesją plenarną w czasie Forum była debata "Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian". W jej trakcie rozmawiano między innymi o przyszłości i dalszym rozwoju Unii Europejskiej i całego regionu. Podkreślono wagę wspólnych podstawowych wartości, które spajają kraje kontynentu, a także dyskutowano na temat podejścia do wojny w Ukrainie w poszczególnych krajach Wspólnoty.

Transformacja technologiczna firm, regulacje, które będą chronić społeczeństwo oraz dostęp do wysokiej jakości Internetu – o tym rozmawiano podczas kolejnej sesji plenarnej pod hasłem ,"Nowy cyfrowy świat – wyzwania technologicznej rzeczywistości". W jej podsumowaniu paneliści zgodzili się, że cyfrowy świat powinien się rozwijać, jednak warto wprowadzać regulacje dbające

o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

Kolejna sesja plenarna związana była z obszarem bezpieczeństwa - "Scenariusze dla bezpiecznego świata". Jej uczestnicy stwierdzili m.in., że świat wkracza obecnie w okres drugiej zimnej wojny, która może doprowadzić do destabilizacji całego wolnego świata, stąd należy wzmacniać zdolności obronne państw członkowskich Sojuszu i pogłębiać kontynentalną integrację.

Forum zakończyła sesja „Antidotum na nieuchronne problemy jutra”. Jej uczestnicy wspólnie zgodzili się, że demokracja powinna chronić prawa nie tylko większości, ale również mniejszości, działając w zgodzie z zasadami moralnymi, w oparciu o prawdę i sprawiedliwość.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu, to nie tylko debaty o tematyce społeczno-gospodarczej, ale także bogaty program kulturalny i rekreacyjny, obejmujący koncerty, pokazy filmów, czy prezentacje atrakcji turystycznych regionu. Tradycją Forum Ekonomicznego są także spotkania z autorami najciekawszych premier książkowych roku. Spotkań z książką podczas Forum odbyło się prawie 30 w tym z tak prestiżowymi ekspertami jak: Prof. Michał Lubina, Prof. Władysław Kołodko, Prof. Marcinem Piątkowskim, Markiem Budziszem, Prof. Janem Kreftem, Prof. Marcinem Solarzem, Prof. Pawłem Kowalem.

Nagrody XXXII Forum Ekonomicznego

Kulminacyjną częścią Forum Ekonomicznego było wręczenie nagród dla wybitnych osobowości oraz zasłużonych podmiotów gospodarczych, których aktywność ma wpływ na życie polityczne i społeczne w naszym kraju. Rada Programowa Forum Ekonomicznego przyznała w tym roku wyróżnienia w trzech kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. Laureatem najważniejszego wyróżnienia - Nagrody Forum Ekonomicznego w kategorii Człowiek Roku został Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski. Laudację dla laureata wygłosił Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski, który podkreślił, że nagrodę otrzymał człowiek, który w ostatnim okresie nieustannie pracował na rzecz amerykańskiego zaangażowania w obronie wolności tej części Europy. Nagroda Forum Ekonomicznego w kategorii Firma Roku została przyznana Bankowi Gospodarstwa Krajowego, a Nagrodę Szkoły Głównej Handlowej otrzymał Czesław Lang.

Podczas Gali drugiego dnia Forum wręczone zostały kolejne prestiżowe nagrody. Główną z nich były Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za budowanie tożsamości regionalnej Dolnego Śląska. Laureatką nagrody została Elżbieta Szumska – właścicielka kopalni w Złotym Stoku. Nagrodę w tej kategorii otrzymał także Michał Sadowski – właściciel firmy Brand24. Kolejną nagrodą była Nagroda Organizacji Pozarządowej Roku. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało stowarzyszenie Wspólnota Polska. W czasie Gali przyznano także Nagrodę Forum Ekonomicznego Młodych Liderów. Wyróżnienie otrzymała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Wręczono także Polonijną Nagrodę Forum Ekonomicznego. W tej kategorii nagrodzona została stacja TVP Polonia. Nagrody Prezydenta Miasta Wrocławia dla Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie odebrały firmy Basf, Selena FM oraz BNY Mellon.

Na zwieńczenie Forum wręczone zostały Nagrody Rankingu Samorządu Terytorialnego za rok 2022. Nagrodę w kategorii Gmina Wiejska otrzymała Gmina Michałowice. Nagrodę Rankingu Samorządu Terytorialnego w kategorii Miasto na Prawach Powiatu otrzymało Miasto Stołeczne Warszawa, a w kategorii Powiat Ziemski otrzymał Powiat Wrocławski.

Gale podczas Forum Ekonomicznego uświetnili swoimi wykonaniami znamienite orkiestry i zespoły: Narodowa Orkiestra Dęta z Lublina pod batutą dyrygenta Nikoli Kołodziejczyka, która wykonała utwory w aranżacjach Kamila Barańskiego i Michała Jurkiewicza. A także orkiestra Filharmonii Sudeckiej wraz z zespołem muzycznym KOSY, oraz Orkiestra NUSO Charków pod dyrekcją Vitalija Liashko. Utwory wokalne wykonali wokalistka Izabela Szafrańska oraz wokalista Michał Grobelny.

Artykuł powstał przy współpracy z XXXII Forum Ekonomicznym.

red./Polsat News