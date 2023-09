We wtorek rozpoczęło się 32. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Jego organizatorem jest Fundacja Instytut Wschodnich we współpracy z miastem Karpacza i województwem dolnośląskim. Konferencja potrwa do czwartku.

- W tym roku również dyskutowane będzie bardzo wiele ważnych tematów dla Europy, Polski, jak również dla świata. Kwestie związane z bezpieczeństwem, kwestie związane z ochroną środowiska, odbudowa Ukrainy - powiedział na antenie Polsat News marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Na Forum w Karpaczu pojawi się ponad 5 tys. gości. Tegoroczny program przewiduje prawie 500 wydarzeń. Przybylski przyznał, że omawiany będzie szeroki wachlarz tematów dotyczących współczesnego świata od inflacji przez wojnę na Ukrainie, po problem sztucznej inteligencji.

- Jednym z bardzo ważnych tematów będzie to gdzie są granice i jak się zabezpieczyć. Z jednej strony (sztuczna inteligencja, red.) stanowi ogromną szansę dla ludzkości i jest kierunkiem, w którym powinniśmy pójść. Z drugiej, musimy pamiętać, że temu rozwojowi będą towarzyszyły zagrożenia. To tu mnóstwo ekspertów i ludzi polityki będzie dyskutować na ten temat - wskazał marszałek Przybylski.

- Chcielibyśmy określić pewne kierunki i jeśli to możliwe ramy, związane ze sztuczną inteligencją - dodał marszałek.

WIDEO: AI, Ukraina i otoczenie gospodarcze Europy. Rozpoczęło się Forum Ekonomiczne w Karpaczu

C. Przybylski: "Europa Musi uniezależnić się od zewnętrznych rynków"

Cezary Przybylski wskazał, że istotnym tematem poruszanym w Karpaczu będzie zmieniające się otoczenie gospodarcze i polityczne na świecie i jego wpływ na sytuację Europy.

- Wojna na Ukrainie, kwestie covidowe pokazały, że musimy bardziej uniezależnić się od zewnętrznych rynków. Z powodu braku dostaw chipów stawały fabryki. Myślę, że przyszedł czas by wiele tych produktów było wytwarzanych w Europie zamiast w Azji. Należy skracać łańcuchy dostaw - powiedział Cezary Przybylski.

Marszałek zapewnił, że chociaż w związku ze zbliżającymi się wyborami uczestnicy nie uciekną zupełnie od polityki, to wszyscy będą się starali by dyskusje były jak najbardziej merytoryczne.

- Poprzednie edycje forum pokazały, że ścierają się na nim różne poglądy, ale to bardzo dobrze. Przy zupełnej jednomyślności nastąpiłby koniec rozwoju - podkreślił.

Forum ułatwia współprace

Przybylski przypomniał, że Forum to nie tylko dyskusje. Równie ważne są kontakty i znajomości zawiązywane kuluarach Forum Ekonomicznego.

- Inaczej się nam współpracuje, inaczej rozwiązuje problemy wtedy kiedy nie jesteśmy dla siebie anonimowi, kiedy nie znamy się tylko z mediów, czy prac naukowych. Wtedy zdecydowanie łatwiej się rozmawia, łatwiej się dyskutuje, łatwiej wypracowuje się rozwiązania - powiedział Przybylski.

lmo/dsk/Polsat News