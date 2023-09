Gdy 23-letni Brytyjczyk trafił do szpitala po raz pierwszy, otrzymał lek przeciwhistaminowy i został wypisany do domu. Nie przyniosło to jednak efektów, więc kolega przywiózł go do leczniczej placówki ponownie.

Tym razem spuchnęły mu oczy oraz gardło, nie mógł mówić, miał też problemy z oddychaniem. Młody mężczyzna przez pięć dni był w śpiączce farmakologicznej.

Wrócił z wakacji na Bali. Nabawił się choroby Guillaina-Barrego

W końcu zdiagnozowano u niego zespół Guillaina-Barrego powodujący, że organizm "atakuje" sam siebie. Choroba rozwija się zwykle po infekcji układu odpornościowego, negatywnie wpływającej na układ nerwowy organizmu. Nie wiadomo, co ją powoduje.

Schorzenie doprowadziło do tego, że mężczyzna został sparaliżowany. Musi uczyć się chodzić na nowo. - To było naprawdę przerażające. Nigdy w życiu nie słyszałam o tej chorobie. Ona wstrzymała życie mojego brata - powiedziała 28-letnia Hollie Pegg, cytowana przez "The Independent".

Tom wraca do zdrowia, ale potrwa to długo

Na szczęście stan mężczyzny zaczyna się poprawiać. Podczas hospitalizacji towarzyszy mu rodzina. "Tom ma się świetnie, zaczął się sam ubierać. Niemal codziennie wyjmują mu zastawkę na 20 minut, aby spróbować ponownie uruchomić mięśnie gardła, a także nauczyć go oddychać nosem i ustami" - napisała jego siostra w mediach społecznościowych.

Jak dodała, rekonwalescencja będzie bardzo powolnym procesem, ale chory "ma pozytywne nastawienie". "My też. Jeszcze raz dziękujemy za wspaniałe wsparcie, które dostajemy" - dodała 28-latka.

Źródło: "Independent" / independent.co.uk