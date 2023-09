Ambasador Francji Pierre Levy został wezwany do rosyjskiego MSZ - podała w poniedziałek prokremlowska agencja RIA Nowosti. Sprawa dotyczy niewpuszczenia dziennikarzy z Rosji na konferencję prasową prezydenta Emmanuela Macrona. Kreml zażądał też, by wobec pracowników mediów z Rosji stosować takie same zasady, jak wobec francuskich żurnalistów - pomijając, jak surowe prawo sam wprowadził.