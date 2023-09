- W Polsce już sformowano na granicy jednostki wojskowe gotowe do wkroczenia do Ukrainy - stwierdził Alaksandr Łukaszenka. W Soczi spotkał się z prezydentem Rosji. Dyskutowali o zachodnich przywódcach i "najemnikach" w ukraińskim wojsku.

Władimir Putin spotkał się z białoruskim dyktatorem w swojej rezydencji w Soczi. Podczas spotkania dla dziennikarzy prezydent Rosji usłyszał pytanie o relacje z Kim Dzong Unem oraz obawy państw zachodnich, co do rosnącego napięcia ze względu na informacje o wykorzystaniu koreańskich ochotników.

Putin doniesieniom zaprzeczył, natomiast głos postanowił zabrać Alaksandr Łukaszenka. Stwierdził, że zachodni przywódcy "najpierw powinni sami policzyć, ilu najemników wysłali do udziału w konflikcie ukraińskim" - relacjonuje BiełTA.

- Po drugie, to niebezpieczne wypowiedzi (zachodnich przywódców - red.). Śnią i widzą tam (w Ukrainie - red.) swoje regularne jednostki. W Polsce już sformowano na granicy, także o tym mówiliście, jednostki wojskowe gotowe do wkroczenia do Ukrainy - stwierdził białoruski dyktator.

Putin dodał, że "zdecydowanie zgadza się z takim stanowiskiem". Wskazał też, że "zagranicznych najemników" rosyjskie wojsko wykrywa zarówno na polu walki, jak i w jednostkach szkoleniowych.

Propaganda Rosji i Białorusi przeciwko Polsce

W ostatnich dniach polskie służby informowały o wzmożonej aktywności organów białoruskiej i rosyjskiej propagandy, które starały się pokazać Polskę jako państwo słabe, a jednocześnie agresywne.

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn przekazał, że "Rosja kontynuuje operacje dyskredytowania podmiotów i struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo RP. W ostatnim czasie Rosjanie przeprowadzili m. in. kolejną próbę podważenia zdolności SZ RP do ochrony Polski i Polaków".

❗️Dezinformacja przeciwko Polsce❗️

⚠️meldunek sytuacyjny



Rosja kontynuuje operacje dyskredytowania podmiotów i struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo RP.



Rosja kontynuuje operacje dyskredytowania podmiotów i struktur odpowiedzialnych za bezpieczeństwo RP. W ost czasie Rosjanie przeprowadzili m. in. kolejną próbę podważenia zdolności SZ RP do ochrony Polski i Polaków.

Propaganda Moskwy i Mińska działa na kilku poziomach. Informacje o rzekomej chęci Polski do wkroczenia do Zachodniej Ukrainy pojawiają się od dłuższego czasu i stanowią stały element przemówień wschodnich przywódców.