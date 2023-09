Katastrofa samolotu z turystami na pokładzie. Wszyscy zginęli

Do tragedii doszło w prowincji Barcelos, około 400 km od stolicy stanu Amazonas.

"Z głębokim żalem przyjąłem informacje o śmierci 12 pasażerów i dwóch członków załogi, którzy zginęli w katastrofie w Barcelos w sobotę" - gubernator Amazonas Wilson Lima na Twitterze

"Nasze służby pracują nad zapewnieniem niezbędnego wsparcia. Kieruje moją sympatię i modlitwy w stronę rodzin i przyjaciół ofiar" - dodał.

Lamento profundamente a morte dos 12 passageiros e dois tripulantes, vítimas do acidente de avião ocorrido neste sábado, em Barcelos. Nossas equipes estão atuando, desde o primeiro momento, para prestar o apoio necessário. Aos familiares e amigos, minha solidariedade e orações. — Wilson Lima (@wilsonlimaAM) September 16, 2023

Pasażerami byli turyści

Rozbity samolot Embraer Bandeirante, należał do lokalnych linii Manaus Aerotaxi. Przewoźnik wydał oświadczenie, w którym potwierdził, że doszło do wypadku i jest on badany, ale nie podał informacji o ofiarach lub rannych.

"Prosimy o szacunek wobec prywatności rodzin ofiar w tym trudnym czasie. Będziemy dostarczać niezbędnych informacji wraz z postępami dochodzenia w sprawie katastrofy" - napisano w oświadczeniu przewoźnika.

Jak podał Reuters, na miejsce wypadku wezwano śledczych z Centrum Badania i Zapobiegania Wypadkom (CENIPA) brazylijskich sił powietrznych.

W rozmowie z dziennikiem "O Globo" gubernator Lima powiedział, że pasażerami feralnego lotu byli brazylijscy turyści. Jego zdaniem, najbardziej prawdopodobną przyczyną katastrofy był zły dobór trasy lotu i czasu lądowania. W ostatnim czasie nad stanem przechodzą ulewne deszcze. Blisko 98 proc. stanu porastają lasy deszczowe.