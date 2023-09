Jak przekazał IMGW, Polska jest na skraju wyżu znad Rosji. Od zachodu stopniowo zaczyna nasuwać się nad nasz kraj zatoka niżowa. Z południa napływa ciepłe powietrze pochodzenia kontynentalnego. To ono będzie miało wpływ na pogodę na przełomie lata i jesieni.

Dobra pogoda z końca weekendu przeniesie się na początek tygodnia. W poniedziałek maksymalna temperatura wyniesie od 19 st. C., 20 st. C. nad morzem i w rejonach podgórskich, do około 23 st. C., 24 st. C. na zachodzie i w centrum do 28 st. C. na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni, na wschodzie południowy. W czasie burz porywy do 60 km/h.

We wtorek zachmurzy się, zacznie padać i grzmieć oraz ochłodzi się. Temperatura minimalna od 12 st. C. do 17 st. C., w rejonach podgórskich Karpat do 9 st. C. Temperatura maksymalna od 23 st. C. do 27 st. C., nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 20 st. C.. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

Załamanie pogody nie potrwa długo. W środę znów będzie sporo słońca i gorąco. Temperatura minimalna od 12 st. C. do 17 st. C., w rejonach podgórskich Karpat do 9 st. C. Temperatura maksymalna od 23 st. C. do 27 st. C., nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni.

Długoterminowa prognoza pogody. Jesień przywita nas deszczem i ochłodzeniem

W czwartek będzie słonecznie i gorąco. Temperatura minimalna od 12 st. C. do 17 st. C., w rejonach podgórskich Karpat do 10 st. C. Temperatura maksymalna od 23 st. C. nad morzem, około 27 st. C. w centrum do 30 st. C. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, południowy.

Ostatni dzień astronomicznego lata gorący, miejscami z deszczem. Temperatura maksymalna od 25 st. C. do 30 st. C., najchłodniej na zachodzie do 24 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, na południu w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy.

Pierwszy dzień jesieni przyniesie nam deszcze i duże ochłodzenie. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 20 st. C. na zachodzie, około 25 st. C. w centrum do 27 st. C. na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz w porywach do 60 km/h.

Prognoza długoterminowa. Pierwszy dzień października będzie ciepły

Kolejny weekend zapowiada się miejscami zimno. W niedzielę w strugach deszczu będzie tylko 15 stopni. Początek kolejnego tygodnia nadal w jesiennych klimatach. Temperatura maksymalna do 26 st. C.

Wtorek, 26 września, będzie nieco zimniejszy. Temperatura osiągnie 19 st. C. Ale od zachodu kraju zacznie się rozpogadzać.

W połowie tygodnia więcej przejaśnień i cieplej, ale w okolicach 21 stopni. W czwartek, 28 września, znów się zachmurzy, ale wciąż będzie temperatura będzie w okolicach 24 st. C.

W piątek, 29 września, pogoda będzie zmienna, przeplatana słońcem i przelotnym deszczem. Temperatura wzrośnie do 26 st. C.

Ostatnia sobota września będzie dość słoneczna, jedynie na południu pojawi się deszcz. Termometry będą wskazywać 23 stopnie Celsjusza.

Pierwszy dzień października zapowiada się ciepły, ale z przewagą chmur. Słupki rtęci wskażą 23 st. C.

