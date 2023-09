- Od niedzieli będzie obowiązywał zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji - poinformował w sobotę szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jest to kolejny element sankcji nakładanych na Rosję i obywateli tego państwa w związku z brutalną wojną na Ukrainie. Minister przekazał także szczegóły planowanej bariery na Bugu.

W sobotę na przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu odbyła się konferencja prasowa, w której udział wziął szef MSWiA Mariusz Kamiński, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej insp. Mariusz Gojny oraz komendant główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Nowe sankcje na Rosje. "Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie"

- W związku z opublikowaniem 8 września wytycznych Komisji Europejskiej dotyczącej zakazu wjazdu na teren UE samochodów zarejestrowanych w Rosji, zakaz ten na granicy Polskiej będzie obowiązywał od jutra i wchodzi w życie dziś o północy - powiedział szef MSWiA.

Wyjaśnił, że oznacza to, że żaden samochód osobowy zarejestrowany w Rosji nie będzie mógł wjechać na teren państwa polskiego. - Rosyjskie samochody ciężarowe już wcześniej były objęte tym zakazem. Teraz domykamy tę sprawę. Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie - zaznaczył.

Nowe sankcje na Rosje. Podobny zakaz prowadziły państwa bałtyckie

- Dotyczy to wszystkich samochodów, zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie jak i również samochodów prywatnych niezależnie od tego czy właścicielem samochodu jest obywatel Rosji czy też obywatel innego państwa. Zasada jest taka - samochód zarejestrowany w Rosji nie ma prawa wjazdu do Polski - wyjaśnił.

- To jest kolejny element sankcji nakładanych na Rosję i obywateli tego państwa w związku z brutalną wojną na Ukrainie. W związku z tym, że państwo rosyjskie stanowi dziś zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego - dodał Mariusz Kamiński.

Wcześniej w tym tygodniu podobny zakaz prowadziły państwa bałtyckie - Litwa, Łotwa i Estonia oraz Finlandia.

Szef MSWIA o barierze na Bugu. "W stu procentach umożliwi monitorowanie sytuacji"

Minister Kamiński na przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu powiedział o szczegółach powstania w województwie lubelskim bariery elektronicznej na rzece Bug poinformował.

- W dniu wczorajszym Straż Graniczna ogłosiła przetarg na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią. Do 22 września zapraszamy wszystkie firmy, które chciałyby wziąć udział w tym przedsięwzięciu do składania ofert do Straży Granicznej - przekazał szef MSWiA.

Dodał, że przetarg zostanie rozstrzygnięty w połowie listopada, aby jeszcze w tym roku wyłoniony wykonawca mógł rozpocząć prace nad budowa.

- Zapora elektroniczna będzie liczyła 172 kilometry; będzie to około 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych, termowizyjnych, czujniki ruchu, setki kilometrów kabli transmisyjnych - wymienił minister Kamiński.

Centrum nadzoru będzie znajdować się w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Szef MSWiA zaznaczył, że zapora na rzece w stu procentach umożliwi monitorowanie sytuacji wzdłuż granicy z Białorusią. - Każda podjęta próba nielegalnego przekroczenia granicy przez rzekę będzie ujawniona przez naszych funkcjonariuszy - stwierdził.

Minister Kamiński zastrzegł, że na rzece Bug nie jest planowana zapora inżynieryjna, fizyczna. - Tak, aby nie odcinać naszych obywateli od rzeki - podkreślił.