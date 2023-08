- To, że w ostatnich dniach doszło do spektakularnej likwidacji kierownictwa Grupy Wagnera, nie zmienia sytuacji faktycznej na Białorusi. Kilka tysięcy głęboko zdemoralizowanych, oskarżonych o zbrodnie wojenne, w części kryminalistów, którzy wyszli z rosyjskich więzień w zamian za udział w wojnie na Ukrainie. To duża grupa, która może robić wszystko - mówił Kamiński.

Podkreślił, że "Grupa Wagnera musi opuścić region, w którym mieszkamy", bo "tego wymaga bezpieczeństwo międzynarodowe". Zdaniem szefa MSWiA nie wiadomo, kto ponosi odpowiedzialność za działalność wagnerowców.

Kamiński: Gdy dojdzie do krytycznego incydentu, zamkniemy granice z Białorusią

- Spodziewamy się możliwych incydentów, w tym tych o charakterze zbrojnym - mówił minister. Szef resortu mówił, że Litwa, Łotwa, Estonia i Polska są gotowe do współpracy. - Jeżeli dojdzie do krytycznego incydentu, niezależnie od tego, jaka to będzie granica, zastosujemy natychmiastowe retorsje. Zamknięte zostaną wszystkie przejścia graniczne, które do tej pory są otwarte - zarówno osobowe, jak i towarowe - zapowiedział.

Kamiński poinformował o powołaniu zespołu roboczego, które stale monitorował będzie sytuację na terenach przygranicznych.

- Pełna izolacja reżimu Łukaszenki będzie miała pewne konsekwencje wobec narodu białoruskiego. To jest naród w głębokiej opresji. Po sfałszowanych w 2020 roku wyborach ten naród pokazał swoją prawdziwą twarz, twarz wolności. Doszło do brutalnych represji - przypomniał Kamiński. Dodał, że zarówno Polska jak i Litwa, Łotwa i Estonia są w stałym kontakcie "ze zwyciężczynią wyborów - Swietłaną Cichanouską". - Wypracujemy takie mechanizmy, kanały, aby każdy, kto jest zagrożony represjami na Białorusi, w sytuacji zamknięcia przejść granicznych, mógł bezpiecznie dotrzeć do naszych krajów, znaleźć dla siebie bezpieczną przyszłość - zapewnił.

Mariusz Kamiński zabrał głos po spotkanie szefów resortów spraw wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

dsk/polsatnews.pl