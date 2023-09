EuroSkills Gdańsk 2023, pod hasłem #UnitedBySkills to wydarzenie, które łączy sektor przemysłowy, społeczny i edukacyjny w ciągu trzech dni pełnych akcji zmagań w 42 różnych umiejętnościach i zawodach.

Praca wszystkich zaangażowanych została zwieńczona, gdy delegaci ze wszystkich 32 krajów członkowskich WorldSkills Europe zebrali się wraz z 576 zawodnikami, 572 ekspertami i kibicami podczas spektakularnej ceremonii zamknięcia, podczas której ujawniono oficjalne wyniki konkursu EuroSkills 2023.

ZOBACZ: Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Sztuczna inteligencja jednym z tematów

Wśród tysięcy widzów, którzy zgromadzili się na Ceremonii Zamknięcia w Polsat Plus Arena Gdańsk, byli dr hab. Paweł Poszytek, Oficjalny Delegat WorldSkills Polska i Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) oraz Teija Ripattila, Przewodnicząca Zarządu WorldSkills Europe.

- Dziś jest szczególny dzień. To moment, gdy nagradzany niesamowitą europejską młodzież. Najlepsi w Europie w swoich specjalizacjach. Medal są ważne, ale zdobyte przez Was doświadczenie, przyjaźnie to bezcenna wartość dodana – mówił dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Oficjalny delegat WorldSkills Poland.

Oficjalne wyniki

Pełna lista zwycięzców z Polski:

Złote medale:

- Rafał Rygalik – Frezowanie CNC

- Jan Firlej – Elektronika

- Piotr Wyrzyk/Hubert Krasuski – Integracja robotów przemysłowych

Srebrne medale:

- Dawid Miotk – Obsługa gości hotelowych

Brązowy medal:

- Krzysztof Żurek – Chłodnictwo i klimatyzacja

- Dorota Cieślicka – Budownictwo cyfrowe

- Rafał Piechaczek – Mechanika pojazdów ciężarowych

Medale doskonałości:

- Alan Kaczkowski - Spawanie

- Mateusz Wyskok – Instalacje sanitarne i grzewcze

- Weronika Kwiatek-Binda - Florystyka

- Emilia Wilde - Fryzjerstwo

- Janusz Perucki - Gotowanie

- Łukasz Kobyłecki – Serwis Restauracyjny

Przekazanie flagi WorldSkills Europe

Ceremonia Zamknięcia EuroSkills Gdańsk 2023 zakończyła się przekazaniem flagi WorldSkills Europe następnemu krajowi goszczącemu EuroSkills, Danii. Już za 2 lata odbędzie się EuroSkills Herning 2025.

EuroSkills Gdańsk 2023 był ósmą edycją odbywającego się co dwa lata konkursu EuroSkills - największego wydarzenia w dziedzinie kształcenia zawodowego i doskonalenia umiejętności w Europie.

Wydarzenie trwało pięć dni, rozpoczynając się Ceremonią Otwarcia w dniu 5 września, po której nastąpiły trzy dni pełnych akcji konkursów w 42 umiejętnościach, a zakończyło się wieczorną Ceremonią Zamknięcia, podczas której wręczono nagrody, w tym złote, srebrne i brązowe medale, dla najwyżej punktowanych zawodników.

EuroSkills Gdańsk 2023 zgromadził również liderów z branży, edukacji i rządu, aby dzielić się najlepszymi praktykami i poznawać globalne trendy i kwestie związane z kształceniem i szkoleniem zawodowym, zapotrzebowaniem na umiejętności, umiejętnościami przyszłości, a także doskonałością i rozwojem umiejętności.

Artykuł powstał przy współpracy z EuroSkills Gdańsk 2023.

red./ Polsatnews.pl