Nieoficjalne doniesienia potwierdził na antenie OBOZREVATEL przedstawiciel wywiadu Andrij Jusow. Urzędnik przyznał, że choroba Kadyrowa znacznie postępowała w ostatnim czasie, co doprowadziło do jego poważnego stanu.

- Tak, rzeczywiście są informacje, że zbrodniarz wojenny Kadyrow jest w stanie ciężkim, a choroby, które tam występowały, uległy pogorszeniu i spowodowały tak poważny stan - stwierdził.

Jusow podkreślił, że informacje zdobyte przez stronę ukraińską pochodzą z wielu różnych źródeł.

- Potwierdzają to źródła ze środowiska medycznego i politycznego. Nie chodzi o kontuzję. Pozostałe szczegóły wymagają dodatkowego wyjaśnienia. Choruje od dłuższego czasu i mówimy o ogólnoustrojowych problemach zdrowotnych. Jednak od kilku ostatnich dni jego stan jest poważny - mówił.

Z najnowszych, niepotwierdzonych doniesień wynika także, że początkowo przywódca Czeczenii trafił do Moskwy. Tam lekarze nie byli w stanie mu pomóc. Obecnie rozważane jest przeniesienie go do zagranicznej placówki, prawdopodobnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Achmied Zakajew: Ręka zrobiła się czarna

Informacje o poważnej chorobie prorosyjskiego dyktatora Czeczenii istniały w przestrzeni medialnej od wielu tygodni.

Jedną z osób, które otwarcie mówiły o fatalnym stanie zdrowia polityka mówił Achmied Zakajew, opozycjonista, przywódca Czeczeńskiej Republiki Iczkerii.

- O ile wiem, ze zweryfikowanych źródeł, Kadyrow ma problemy z nerkami. Tak bardzo przybrał na wadze, że to nienaturalne, a biorąc pod uwagę sposób, w jaki próbuje mówić, jasne jest, że nie jest w dobrej kondycji fizycznej - mówił.

ZOBACZ: Ramzan Kadyrow rzuca groźbami. Oburzyły go sankcje na jego matkę

Potwierdzeniem problemów zdrowotnych Kadyrowa miały być nagrania z podróży do Emiratów Arabskich, którą odbył ze współpracownikiem Adamem Delimchanowem.

- Tym klipem Kadyrow i Delimchanow chcieli nas przekonać, że są zdrowi na umyśle i w dobrej kondycji fizycznej. Jednak ręka "głowy" Czeczenii pokazuje, że jest po zabiegach medycznych. Zrobiła się czarna - zauważył Zakajew.