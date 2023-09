Jak czytamy w piątkowym komunikacie MSZ, ministerstwo wypowie ponadto umowy "wszystkim firmom outsourcingowym, którym od 2011 r. powierzone zostały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych". W dokumencie podkreślono, że o zamknięciu 31 placówek zdecydował ówczesny szef resortu Radosław Sikorski.

Jakub Osajda to kolejna osoba, która w ostatnim czasie traci pracę w MSZ. 1 września stanowisko stracił wiceminister Piotr Wawrzyk, który był odpowiedzialny m.in. za politykę wizową. Obecne politycy opozycji oskarżają byłego już wiceszefa resortu, że brał udział w nielegalnym procederze masowego wydawania wiz obywatelom krajów afrykańskich i azjatyckich.

Afera wizowa. Media: Hindusi ściągnięci przez "ekipę Wawrzyka" udawali filmowców

W czwartek Onet opisał, że Wawrzyk stracił posadę w rządzie, bo "pomógł współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów przez Europę do USA". Zdaniem portalu doszło m.in. do sytuacji, że Hindusi ściągani przez "ekipę Wawrzyka" udawali filmowców Bollywood, a za przerzucenie do Ameryki każdy z nich płacił od 25 do 40 tys. dolarów.

Tego samego dnia Prokuratura Krajowa zorganizowała konferencję, na której powiadomiono, ze zarzuty ws. afery wizowej postawiono siedmiu osobom, z czego trzy trafiły do tymczasowego aresztu. - Pierwsze sygnały dotyczące nieprawidłowości dotarły do CBA w lipcu 2022 roku - dodał Stanisław Żaryn, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych.



Natomiast Daniel Lerman, zastępca dyrektora departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, powiadomił, że 7 marca wszczęto śledztwo dotyczące "płatnej protekcji przy przyśpieszaniu procedur wizowych w sprawie kilkuset wniosków, składanych na przestrzeni półtora roku". - Większa część wniosków dostała decyzje odmowne - dodał.

Śledczy uściślili, że wnioski składano w polskich placówkach dyplomatycznych w Hongkongu, Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Indiach, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, Filipinach i Katarze.

Posłowie PO z kontrolą w MSZ. "Ludzie związani z PiS handlują bezpieczeństwem"

Aferę wizową komentował w piątkowym "Graffiti" sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. - Mieliśmy do czynienia z haniebną narracją PiS wobec migrantów, a oni wpuścili szerokim strumieniem niemal wszystkich do Polski. Nie wiemy, kogo wpuścili, czy na liście 250 tysięcy wiz, które wydali w ciągu 2,5 roku, nie ma ludzi podejrzewanych o terroryzm albo wprost niebezpiecznych dla Polaków - zauważał.

Stwierdził również, że informację o 250 tysiącach wiz jego partia otrzymała z samego MSZ. - Znakomita większość tych krajów to państwa muzułmańskie (...). Jeśli ktoś mówi, że to dane nieprawdziwe, niech mnie pozwie - uściślił, kierując słowa do polityków PiS: Rafała Bochenka, Radosława Fogla i Zbigniewa Raua.

Kilka godzin później Kierwiński oraz rzecznik PO Jan Grabiec zjawili się przed siedzibą resortu dyplomacji, gdzie przeprowadzają kontrolę. Zaprezentowali tabelę ze wspomnianymi przez gościa "Graffiti" danymi.

- Politycy PiS cały czas mówią o bezpieczeństwie, jak to dzielnie go bronią. Tymczasem okazuje się, że ludzie związani z PiS handlują bezpieczeństwem w konsulatach i ambasadach. Te słynne pięć tysięcy dolarów za wizę jest symbolem tego, za ile sprzedawane jest polskie bezpieczeństwo - oceniał Kierwiński.

Zwrócił się też do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. - Czy prawdą jest, że służby specjalne krajów członkowskich NATO informowały polskie służby specjalne, że wizy zostały wydane obywatelom państw afrykańskich i azjatyckich, które znajdują się na liście osób specjalnie niebezpiecznych? - pytał.

Wkrótce więcej informacji.