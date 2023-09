Jeśli ktoś spodziewał się, że hucznie zapowiadany raport NASA przesądzi czy za zjawiskami typu UFO stoją kosmici, będzie zawiedziony. Dokument nie przesądza czy zaobserwowane anomalie mają pochodzenie pozaziemskie. Natomiast szef NASA wyraził swoją osobistą opinię. Stwierdził, że wierzy, iż gdzieś we wszechświecie istnieje życie.

W czwartek NASA opublikowała długo wyczekiwany raport dotyczący UAP - czyli niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych. To nowa nazwa niezidentyfikowanych obiektów - UFO. NASA zmieniła nazewnictwo w obawie przed żartami wobec prac nad zbadaniem życia pozaziemskiego.

Niezależnie od nazwy, śledztwo trwało dziewięć miesięcy, a jego efektem jest 36-stronicy dokument. Główną konkluzja jest taka, że zespół 16 badawczy w NASA nie znalazł dowodów, że UAP mają pozaziemskie pochodzenie. Nadal jednak nie wiadomo, czym te anomalne zjawiska są.

"W tym momencie nie ma powodu sądzić, że istniejące raporty wskazują, że UAP mają źródło pozaziemskie. Jeśli jednak uznamy, że jest to jedna z możliwości, to takie obiekty musiały podróżować przez Układ Słoneczny, żeby tu się dostać" - czytamy w raporcie.

Brak konkretów. Szefa NASA o swoim przekonaniu

Całość raportu NASA sformułowana jest w taki sposób, by niczego nie przesądzać. Jednak podczas konferencji prasowej, na której prezentowano raport, szef agencji wyraził swoje przekonanie co do istnienia pozaziemskiego życia.

- Jeśli zapytacie mnie czy wierzę, że życie jest gdzieś we wszechświecie, który jest tak rozległy, że trudno mi pojąć jego wielkość, moja osobista odpowiedź brzmi "tak" - powiedział Bill Nelson. Następnie mówił o matematycznym prawdopodobieństwie w taki sposób, by - podobnie jak w raporcie - niczego nie przesądzać.

NASA zadeklarowała, że mianuje nowego dyrektora, który będzie odpowiedzialny za komórkę badającą UAP.

Według rekomendacji z raportu należy w przyszłości nadal zbierać dane o UAP i porównywać je z tymi, które już są w archiwach agencji. NASA zaleca też zacieśnienie współpracy z komercyjnym przemysłem teledetekcji, który korzysta z satelitów na ziemskiej orbicie.

Konkluzje raportu dotyczą też inicjatywy zbudowania systemu danych do analizy zjawisk UAP oraz wskazują na potrzebę oceny, w jakiej roli NASA ma badać zjawiska o nieustalonym pochodzeniu.

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele NASA zostali zapytani o "ciała obcych", które zaprezentowano w parlamencie Meksyku. Zaapelowali do tamtejszych władz o przekazanie próbek do zbadania mumii.

