Japońskie linie lotnicze na początku lipca zaczęły testować usługę "Any Wear, Anywhere". Pasażerowie Japan Airlines do końca sierpnia 2024 roku będą mogli wypożyczać ubrania od współpracującej z liniami firmy Sumitomo, która zajmuje się rezerwacją, dostawą i praniem odzieży. W ten sposób linie chcą zmniejszyć bagaże podróżujących, a tym samym ilość wytwarzanych przez samoloty gazów cieplarnianych.

Prosty system działania

- Podczas podróży najważniejsze są dla mnie trzy rzeczy: zakwaterowanie, jedzenie i ubranie - mówi w rozmowie z CNN autorka pomysłu, Miho Moriya. - Kiedy podróżujemy za granicę, są hotele i restauracje, które zapewniają na miejscu zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie zapewniają odzieży. Dlaczego musimy przynosić ubrania z domu? - zastanawia się zarządzająca usługą "Any Wear, Anywhere".

Wypożyczenie ubrań na pobyt w danym miejscu ma być bardzo proste - wystarczy zalogować się na powiązanej z liniami lotniczymi stronie i wybrać interesujące nas zestawy z szerokiej kolekcji dostępnych damskich i męskich ubrań dopasowanych do warunków pogodowych panujących w kraju.

ZOBACZ: USA. Linie lotnicze zgubiły psa swojej klientki. "Uciekł"

Oferta cenowa waha się od 34 do 48 dolarów za cały okres wypożyczenia. Wybrane elementy garderoby następnie zostaną dostarczone do hotelu, w którym zatrzyma się pasażer Japan Airlines. Po zakończeniu pobytu wyprane ubrania będą mogły posłużyć kolejnym osobom.

Nowa usługa japońskich linii lotniczych. Ubrania z drugiej ręki

Wszystkie dostępne w ramach usługi ubrania są używane albo pochodzą z niewykorzystanych zasobów firm odzieżowych. Miho Moriya twierdzi, że na razie nietypowa wypożyczalnia ubrań spotkała się z pozytywnym odzewem - najwięcej fanów zyskała w Stanach Zjednoczonych i Australii, ale kontaktowali się z nią ludzie w sumie ze 115 krajów.

Firma szacuje, że każde 10 kilogramów mniej w bagażu odpowiada zaoszczędzonym 7,5 kilogramom na emisji dwutlenku węgla. Efekty wprowadzenia nowej usługi zostaną upublicznione za rok, kiedy japońskie linie zweryfikują, czy pasażerowie rzeczywiście zabierają w podróż mniej bagaży i jak wpłynęło to na ilość pozostawionego śladu węglowego.

ZOBACZ: Kolejowa rewolucja? Wagony wychwytujące CO2 z powietrza

Zarządzający wypożyczalnią ubrań mają nadzieję, że wkrótce opcję wypożyczenia ubrań wprowadzą inni członkowie sojuszu linii lotniczych OneWorld, do którego należą m.in. American Airlines, British Airways i australijskie Quanta - Naszym ostatecznym celem jest rozszerzenie usług na cały świat - powiedziała Miho Moriya.