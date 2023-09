Spór w studiu o ubezpieczenia. "Ludzkość jakoś bez nich żyła"

- Ludzkość żyła bez systemu ubezpieczeń społecznych i jakoś sobie radziła - stwierdził w "Debacie Dnia" polityk Konfederacji Roman Łazarski, który krytykował w programie koncepcję obowiązkowych ubezpieczeń. Piotr Ikonowicz przyrównał pomysły Konfederacji na system emerytalny do "wyścigu szczurów". - Jakbym słyszał Leszka Balcerowicza - powiedział polityk Lewicy.

W poniedziałkowej "Debacie Dnia" Roman Łazarski (Nowa Nadzieja, Konfederacja) i kandydat Lewicy do Sejmu, dziennikarz, działacz społeczny Piotr Ikonowicz rozmawiali o przyszłości systemu ubezpieczeń społecznych. Poruszyli temat m.in. wieku emerytalnego, i obietnicy wyborczej Prawa Sprawiedliwości - wprowadzenia emerytur stażowych, czyli możliwości przejścia na świadczenia emerytalne po przepracowaniu określonej liczby lat, niezależnie od wieku.

Roman Łazarski o ubezpieczeniach: Ludzkość jakoś bez nich żyła

Niedawno o konieczności podwyższenia wieku emerytalnego wypowiadał się inny polityk Konfederacji, Krzysztof Bosak, który stwierdził, że "niezależnie kto będzie w Polsce rządził, to nas to niestety nie ominie". Konfederacja publicznie krytykuje również różny wiek przechodzenia na emeryturę dla kobiet i mężczyzn - według stanowiska partii wiek ten powinien być zrównany - temat ten pojawił się również studiu. Łazarski mówił o kryzysie demograficznym i problemie z zastępowaniem osób aktywnych zawodowo na rynku. To z kolei ma według niego wywołać problemy z wypłacalnością systemu emerytalnego w Polsce.

Polityk Nowej Nadziei Roman Łazarski sceptycznie odniósł się w "Debacie Dnia" do samej koncepcji istnienia obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych:

- Ludzkość żyła bez systemu ubezpieczeń społecznych do tej pory i jakoś sobie radziła - stwierdził Łazarski - Ubezpieczenia społeczne mają zaledwie 100 lat - dodał.

Według Łazarskiego wcześniej ludzie byli bardziej zaradni, bo byli do tego zmuszeni i "musieli o tym sami myśleć". - Wolność, swoboda i odpowiedzialność za własny los, to są takie warunki, w których ludzie podejmują działania, żeby coś poprawić - powiedział polityk Konfederacji. Dopytywany nie przedstawił jednak rozwiązań dla osób, które nie są w stanie same zarobić na swoje utrzymanie - ludzi opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością lub starszymi, niedołężnymi członkami rodziny.

- My na razie nie postulujemy żadnych rewolucyjnych zmian, wiec system ubezpieczeń społecznych zostaje - oświadczył Łazarski.

Piotr Ikonowicz o pomysłach Konfederacji: Darwinizm społeczny

Do poglądów polityka Konfederacji sceptycznie odniósł się działacz Lewicy, Piotr Ikonowicz.

- Jakbym słyszał pana Leszka Balcerowicza - skwitował wypowiedzi Łazarskiego o niewydolności systemu ubezpieczeń społecznych. - Podobnie jak pan Łazarski, miał zasadę, że ludzie powinni jak najwięcej i jak najdłużej pracować za jak najmniej pieniędzy, bo to jest rzekomo dobre dla gospodarki - powiedział Ikonowicz.

Kandydat Lewicy mówił o stosowanej przez Konfederację narracji "mitycznej gospodarki, która jest ważniejsza od ludzi". Niechęć Łazarskiego do funkcjonującego systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i jego wypowiedzi o "radzeniu sobie" przyrównał do darwinizmu społecznego.

- Świat, o którym pan mówi, to jest świat bez państwa, bez podatków, to jest wolna amerykanka, która kieruje się zasadą, że przetrwa najlepiej przystosowany - stwierdził Ikonowicz.

- Ten okropny wyścig szczurów, w którym pierwszy zgarnia wszystko, a ostatnich gryzą psy, państwo okrasza jakąś filantropią - podsumował kandydat Lewicy w wyborach do Sejmu z okręgu gdyńsko-słupskiego.