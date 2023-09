- Dotarliśmy do pewnych nowych informacji - oznajmił w poniedziałek Jarosław Kaczyński. Jednocześnie pokazał notatkę, która ma zawierać informację o rozmowie z 2013 roku, pomiędzy ówczesnym premierem Donaldem Tuskiem oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

- To notatka wskazuje w sposób jednoznaczny, że sprawa emerytur była omawiana, chociaż to jest sprawa całkowicie, wewnętrznie polska i w gruncie rzeczy chodziło tutaj o przyjęcie - nazwijmy to delikatnie - niemieckich sugestii. Biorąc pod uwagę całokształt relacji pomiędzy Tuskiem, a Merkel, to nie były sugestie, tylko podawane w języku dyplomatycznym polecenia - ocenił prezes PiS.

Dodał, że to sytuacja "skandaliczna". - Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że te czasy się skończyły. Nasz rząd jest rządem suwerennego państwa i ani sugestie niemieckie, ani żadne inne, nie będę na tego rodzaju kwestie, które dotyczą wszystkich Polaków, wpływały - mówił wicepremier.

Spot PiS i odpowiedź Tuska

Wcześniej w poniedziałek PiS opublikowało spot, w którym pojawia się sugestia, iż ambasador Niemiec chciał omawiać z Donaldem Tuskiem kwestię wieku emerytalnego, a taką politykę miał przerwać rząd Prawa i Sprawiedliwości.





"Za Kaczyńskiego wstaliśmy z kolan. Pierwsi w drożyźnie, pierwsi w recesji, pierwsi w handlu wizami, no i Wyspy Owcze wyprzedzamy w trudnej grupie z Mołdawią i Albanią" - odpowiedział szef Platformy Obywatelskiej w platformie X.

