Kim Dzong Un uda się w najbliższych dniach do Rosji, na zaproszenie prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina - podała północnokoreańska agencja KCNA. Nie poinformowano jednak o tematach rozmów.

Zapowiadana wizyta wzbudza emocje, ponieważ w ostatnim czasie oba państwa wydają się zacieśniać stosunki. Według administracji amerykańskiej, Putin chce z Kim Dzong Unem omówić możliwość dostarczania broni przez Koreę Północną.

Z powodu wojny na Ukrainie, Rosja pozostaje w dużej mierze izolowana na arenie międzynarodowej, co utrudnia jej uzupełnianie arsenału. Jak wskazał Reuters, na izolacji Moskwy zyskuje właśnie Korea Północna, która sama od dekad pozostaje na marginesie polityki międzynarodowej.

"Pjongjang zapłaci wysoką cenę"

Tydzień temu doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan przekazał mediom, że jak na razie nie zauważono, aby Korea Północna przekazała amunicję Rosji.

- Jednak jeśli do tego dojdzie, to reżim w Pjongjangu zapłaci wysoką cenę - zagroził Jake Sullivan. Urzędnik administracji Joe Bidena ocenił, że amunicja może zostać użyta do zaatakowania na froncie dostaw żywności, a także krytycznej infrastruktury grzewczej przed nadchodzącą zimą. - To wiele mówi o Rosji, że musi się zwrócić do Korei Północnej z tego rodzaju prośbą - podsumował Sullivan.

Wizyta Szojgu i życzenia od Putina

Jak wskazał Reuters, w ostatnich latach przywódcy Pjongjangu często próbowali balansować pomiędzy Rosją a Chinami. W pierwszych latach swojego panowania Kim utrzymywał stosunkowo chłodne stosunki z zarówno z Moskwą jak i Pekinem. Był to efekt surowych sankcji jakie wraz ze Stanami Zjednoczonymi oba kraje nałożyły na Koreę Północną w związku za prowadzenie prób nuklearnych.

Po ostatniej próbie nuklearnej w 2017 r. Kim podjął kroki w celu naprawy stosunków. Po raz pierwszy spotkał się z Putinem w 2019 r. w rosyjskim mieście Władywostok.

Dwa dni temu Putin przesłał przywódcy Korei Północnej gratulacje z okazji 75. rocznicy powstania kraju. W lipcu do Korei Północnej przyjechał minister rosyjskiej obrony Sergiej Szojgu. W trakcie swojej wizyty zwiedził wystawę broni i wziął udział w paradzie wojskowej.

Dodatkowo, po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Korea Północna była jednym z kilku państw, które uznały niepodległość terytoriów okupowanych przez Rosję. Z kolei Rosja jest oskarżana o omijanie sankcji nałożonych na Koreę Północną, w tym tych dotyczących eksportu ropy naftowej do Korei.