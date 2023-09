- Kobieta w ciąży ma pełne prawo do życia i zdrowia - to słowa Jarosława Kaczyńskiego, które wywołały burzę w programie "Debata wyborcza". - Dziecko nie ma prawa żyć, ponieważ komuś się odechciało ciąży? - pytał poseł PSL Dariusz Klimczak, na co Katarzyna Piekarska (KO) odpowiedziała: - To decyzja kobiety, pan o tym nie wie. W pewnym momencie do dyskusji dołączył polityk PiS Sylwester Tułajew.

- Odrzucamy atak na życie bezbronnych, pamiętając jednocześnie, że kobieta w ciąży ma pełne prawo do życia i zdrowia - powiedział w sobotę podczas konwencji PiS w Końskich Jarosław Kaczyński. Do tematu aborcji odnieśli się w niedzielę goście programu "Debata Wyborcza".

- Jeśli wygramy wybory, trzeba jak najszybciej wrócić do tzw. kompromisu aborcyjnego i na jego podstawie ogłosić referendum - powiedział Dariusz Klimczak (Trzecia Droga).

"Czemu zdrowe dziecko ma być usunięte?". Gorąco w studiu Polsat News

Z kolei Katarzyna Piekarska (KO) uznała, że po wyborach "wiele się wydarzy" i że również Trzecia Droga zmieni zdanie ws. terminacji ciąży. - To nie jest sprawa, w której należałoby przeprowadzać referendum. To ciało kobiety i jej decyzja - odniosła się do słów Klimczaka.

Posłance odpowiedział przedstawiciel Trzeciej Drogi: - I to dziecko nie ma prawa żyć, ponieważ komuś się odechciało ciąży? Czemu zdrowe dziecko ma być usunięte?

- Bo to decyzja kobiety, tylko ona zna swoją sytuacje, także psychiczną. Pan o tym nie wie - odpowiedziała Piekarska.

WIDEO: Fragment "Debaty wyborczej" w Polsat News

Do rozmowy włączył się poseł PiS Sylwester Tułajew. - Nie kłóćcie się, droga opozycjo. Widzimy, że opozycja nie jest w stanie się w żaden sposób dogadać. Na każdym kroku się kłócicie. Jak ma wyglądać ten parlament, jeśli przejmiecie władzę? - powiedział.

Dariusz Klimczak: Trzeba pozwolić żyć przedsiębiorcom

W programie poruszono także wątek rozliczania polityków po wyborach. - Donald Tusk nieustannie mówi, że coś unieważnia. Unieważnia referendum, chce likwidacji tych i tych organów państwa. Mam obawy, że jeśli dojdziecie do władzy, wszystko zlikwidujecie: 800 plus, bezpłatne leki dla seniorów - powiedział Sylwester Tułajew, odnosząc się do opozycji.



- Jeżeli ktoś zrobił coś niewłaściwego, popełnił przestępstwo, to tak powinien zostać wykluczony z życia politycznego - stwierdziła Katarzyna Piekarska.

Prowadzący program przypomniał, że w przeszłości z ust polityków padały słowa takie jak "będziecie siedzieć", za czym nie poszły żadne dalsze działania. - Musi być ten pierwszy raz, dlatego dokładnie przyjrzymy się wszystkim decyzjom na każdym szczeblu - odpowiedziała Piekarska

- Oczywiście błędy PiS-u trzeba rozliczyć. Ewidentnie pali się do tego KO, ale my chętnie zajmiemy się sprawami gospodarczymi - stwierdził z kolei Dariusz Klimczak. - Za rządów PiS-u powstało 40 nowych podatków i opłat, trzeba je zlikwidować. Trzeba pozwolić żyć przedsiębiorcom. Gospodarka za rządów PiS-u jest jak samochód, który chce jechać, ale jest na zaciągniętym hamulcu ręcznym - dodał.