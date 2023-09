Opóźnienia na kolei mogą być prawdziwym utrapieniem. Co można zrobić w takiej sytuacji, by zrekompensować stracony czas i pieniądze? O ty, jak dochodzić swoich praw, mówił w Polsat News radca prawny Janusz Krakowiak.

Roszczenia, jakie przysługują pasażerowi są zależne od tego, ile czasu spóźni się pociąg oraz od tego, jaki się spóźni. Pociągi międzynarodowe i dalekobieżne podlegają pod prawo unijne. Koleje regionalne i podmiejskie nie podlegają pod to prawo, a pod regulacje krajowe.



- W regulacji unijnych, jeżeli pociąg dalekobieżny spóźnia się co najmniej 60 minut, pasażerowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji z wnioskiem o wypłacenie rekompensaty w wysokości 25 proc. wartości biletu - powiedział radca prawny, Janusz Krakowiak w rozmowie z Polsat News. Ważny jest dokładny czas - jeżeli pociąg spóźni się 57 minut, taka rekompensata nie obowiązuje.

- Jeżeli opóźnienie jest większe, czyli ma ponad dwie godziny, ta rekompensata obejmuje 50 proc. wartości biletu - dodał.



Wniosek można zgłosić w specjalnej kasie biletowej na dworcu, drogą pocztową lub internetową na stronie danego przewoźnika.

- Wyłącznie wniosek powoduje rozpoczęcie procedury - zaznaczył radca prawny.

Koleje regionalne i podmiejskie. Jak żądać rekompensaty?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku opóźnienia kolei podmiejskich i regionalnych. Wówczas nie obowiązuje roszczenie o zwrot kosztów, można tylko wystosować roszczenie o naprawieniu szkody. Należy wykazać stratę materialną i przebieg przyczynowo-skutkowy - to, że pociąg się spóźnił doprowadziło do konkretnej straty materialnej.

- Załóżmy, że pasażer wybiera się do innego miasta, ma podpisany kontrakt, na podstawie, którego podpisuje kolejną umowę, spóźnia się, kontrahent nie czeka, nie dochodzi do podpisania umowy, jest naliczona kara umowna – jest wyraz materialny i jest wynik przyczynowo skutkowy - powiedział Krakowiak.

Nie w każdym przypadku będzie to możliwe - np. spóźnienia się do szkoły czy lekarza. Ciężko może być wtedy wykazać rzeczywistą stratę materialną, niezbędną do uzyskania rekompensaty.

Odmowa wypłaty odszkodowania. Co robić?

O rekompensatę można się ubiegać nie tylko w przypadku opóźnienia pociągu, ale także wcześniejszego odjechania.

Z kolei w przypadku, gdy spotkamy się z odmową wypłaty odszkodowania, możemy udać się do innych organów. Można przekazać sprawę do sądu bądź do Rzecznika Praw Pasażera Kolei Przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Jednakże rzecznik nie wymierza kary - może pomóc tylko w polubownym rozwiązaniu sprawy.