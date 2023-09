W Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie) doszło do tragicznego wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem PKP Intercity zginęły dwie osoby. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, a mieszkający w pobliżu zauważa, że chociaż widoczność na przejeździe jest dobra, brakuje rogatek, a część betonowych płyt jest stara.

Do wypadku doszło w środę około godz. 9:30 w Starogardzie Gdańskim. Przejazd kolejowy był niestrzeżony, ale przed nim znajdują się znaki STOP. Mimo to auto wjechało wprost pod nadjeżdżający pociąg IC "Bory Tucholskie" relacji Gdynia Główna - Kostrzyn.

Jak przekazał reporter Polsat News Michał Tokarczyk, pociąg i pchany przez niego samochód zatrzymały się dopiero 200 metrów dalej. W zdarzeniu zginęły dwie osoby jadące autem: 56-letni kierowca z woj. warmińsko-mazurskiego oraz 72-letni pasażer z Trójmiasta.

Starsza z ofiar była pracownikiem firmy zlokalizowanej w pobliżu przejazdu, jechał prawdopodobnie z członkiem rodziny. Żaden z podróżnych pociągu do Kostrzyna nie został poszkodowany.

Policja i straż pożarna zabezpieczyły miejsce wypadku. Służby zbadały, czy zmarli mężczyźni nie byli pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających. Na wyniki trzeba będzie jednak zaczekać.

Śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym. Policja apeluje o ostrożność

Przejazd oznakowany jest z dwóch stron. - Widoczność z lewej i prawej strony to kilkaset metrów. - powiedział Polsat News asp. sztab. Marcin Kunka z Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim - Muszę zaapelować do kierowców, aby zbliżając się do takich przejazdów, przede wszystkim zwrócili uwagę, czy nie nadjeżdża pociąg - dodał.

Reporter rozmawiał również z mężczyzną mieszkającym w pobliżu przejazdu kolejowego - Przydałby się jakiś szlaban. Jest tam stromo, widoczność jest bardzo dobra, jednak większość przypadków dzieje się zimą. Wydaje mi się, że samochody się zakopują ponieważ są tam jumby (betonowe płyty - red.), które są stare, popękane - opisał.

Na tym przejeździe już wcześniej dochodziło do kolizji, nigdy jednak nie było ofiar śmiertelnych. Według danych PKP PLK tylko w lipcu tego roku na przejazdach kolejowych doszło do 19 kolizji i wypadków, w wyniku czego śmierć poniosło sześć osób.

Od około godz. 9:30 do godz. 14 ruch pociągów na trasie Tczew-Starogard Gdański był wstrzymany. Służby usunęły zniszczony samochód. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśni prokuratura.

ako/wka/Polsat News