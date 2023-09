Konwencja Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie. "100 konkretów na 100 dni"

Od 12 w Tarnowie odbywa się kongres programowy Koalicji Obywatelskiej pod hasłem "100 konkretów na 100 dni".

Donald Tusk rozpoczął swoje przemówienie od wskazania, że "nadzieja" to znak szczególny Koalicji Obywatelskiej. W Tarnowie rozpoczyna "wielki finał", którym jest zaprezentowanie "100 konkretów na 100 dni". - Złożyliśmy to zobowiązanie i dzisiaj je wypełniamy. Oprócz strategii mamy też te 100 dni, 100 konkretów, do których przystąpimy dzień po wyborach - wspomniał.

- Kiedy przyłapaliśmy ich na tym, że handel rosyjskim węglem stał się absolutnie biznesem stulecia, biznesem życia, także dla PiS-owskich spółek, kiedy wykryliśmy, że te związki między PiS-em, a Rosją są niezwykle intensywne i że dużo ludzi z PiS-u zarabia nad tym, to ich odpowiedzią jest odwrotna propaganda - przekazał Tusk.

- Kiedy my nakrywamy ich na czymś bardzo niepokojącym związanym z Rosją, to oni powołują "Lex Tusk", żeby odwrócić znaczenie wszelkich słów. Tak jest ze wszystkim - wyjaśnił.

- Musimy to wszystko naprawić zaczynając od fundamentalnych kwestii jakimi jest prawda, przyzwoitość, wiarygodność - stwierdził i dodał, że KO musi "przywrócić wiarę Polek i Polaków, że jak władza coś mówi to nie robi potem wszystkiego na odwrót".

- Tylko ludzie wiarygodni mogą formułować tak konkretne propozycje - zaznaczył.

Donald Tusk zapowiada "konkrety". "Od pierwszego dnia za chorobowe będzie płacił ZUS"

Pierwszym konkretem ma być – pozytywna rewolucja podatkowa – czyli kwota wolna od podatku podniesiona do 60 tysięcy złotych. - Ten konkret, który przeprowadzimy w przeciągu pierwszych stu dni oznacza, że w Polsce każda emerytka, emeryt, który ma emeryturę do pięciu tysięcy złotych nie będzie już płacił podatku dochodowego - powiedział Tusk. - Ci, którzy mają te emerytury wyższe zapłacą ten podatek, ale w wiele niższej skali - podkreślił.

Przekazał, że niepłacenie tego podatku obejmie tez pracowników zarabiających do sześciu tysięcy.

Podał też, wprowadzą przepis zgodnie, z którym od pierwszego dnia za chorobowe będzie płacił ZUS, a nie przedsiębiorca.

- W ciągu pierwszych stu dni, wprowadzimy przepisy, które dadzą tak upragnione prawo do urlopu dla drobnego przedsiębiorcy, czy dla samozatrudnionego. Kto prowadzi drobną firmę też ma prawo, na miłość Boga, do tych kilku tygodni wypoczynku - wyliczał.

Z kolei podatek kasowy będzie musiał być zapłacony dopiero wtedy, kiedy przyjdzie zapłacona faktura. - To są tylko niektóre ze "100 konkretów na 100 dni", które dotyczą przedsiębiorców, ale i samozatrudnionych, to jest pielęgniarka, nauczyciel, jednoosobowa działalność gospodarcza – wszyscy oni odczują zasadniczą i upragnioną ulgę w ciągu tych stu dni.

"Konkrety" dla polskich kobiet. D.Tusk: Odzyskają swoją godność

Zapowiedział także, że w ciągu pierwszych 100 dni "Polki odzyskają swoją godność".

- Odbudujemy świat przepisów taki, który godność polskiej kobiety znowu wyniesie do rangi jednej z najważniejszych w całym życiu publicznym. Polskie kobiety będą miały prawo, co wydaje się zupełnie oczywiste, te które spodziewają się dziecka będą mogły liczyć na to, że w szpitalu czeka je opieka, pomoc, taka lojalność ze strony państwa i szpitala. Każda będzie miała prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, będzie miał prawo do bezpłatnych badań prenatalnych i to polska kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie - przedstawił.

Wspomniał także o branży "Beauty". KO ma zamiar doprowadzić do tego, że w tej branży będzie obowiązywał taki sam VAT, jak np. w salonach fryzjerskich, czyli osiem proc., a nie 23 proc.. - Mam już tę drogę opracowaną - podkreślił Donald Tusk.

M. Kołodziejczak przedstawił pierwszy "konkret"

Pierwszy "konkret" KO przedstawił już rano lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.

- Zobowiązujemy się do tego, że będzie utworzony fundusz stabilizacyjny. Koniec z przeciąganiem płatności za żywność sprzedawaną przez rolników - powiedział podczas konferencji prasowej w Wawrzeńczycach.

Zdaniem polityka "dziś wielu oszustów nie płaci za produkty rolne". W związku z tym UOKiK ma dostać specjalne narzędzia prokuratorskie, które pomogą ścigać nierzetelnych kontrahentów. Zobowiązania do szybkiej spłaty długu ma przejąć fundusz stabilizacyjny.

Artykuł będzie aktualizowany.

