Na nagraniu udostępnionym w piątkowe popołudnie Donald Tusk trzyma oświadczenie majątkowe Mateusza Morawieckiego. Wylicza, że szef rządu deklaruje: obligacje skarbowe o wartości ponad 4,4 mln zł, dom o powierzchni ok. 150 m kw., mieszkanie o powierzchni 72,4 m kw., dom o powierzchni ok. 100 m kw., segment o wartości 1,2 mln zł i działkę rolną o wartości 200 tys. zł.



"Oto prawdziwe konkrety Morawieckiego. To jest zaledwie wierzchołek góry lodowej. To, co ukrył i przepisał na rodzinę, ujrzy światło dzienne, kiedy wygramy wybory" - zapewnia przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Bitwa na spoty. PiS wstrzymuje prezentację "konkretów"

To reakcja na ostatnie posunięcie Prawa i Sprawiedliwości. Od piątkowego poranka prawicowa partia publikuje w mediach "prawdziwe konkrety Donalda Tuska", w których wylicza, ile punktów z programów PO z 2011 nie zrealizowano za czasów jego drugiej kadencji. Do akcji dołączył Mateusz Morawiecki, w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych przedstawił "konkrety wstydu Tuska".

- To 100 spraw, z których ponad 90 Tusk nie potrafił lub nie chciał załatwić - mówił szef rządu. To także nawiązanie do listy "100 konkretów na 100 dni" Koalicji Obywatelskiej, które mają zostać zrealizowane po zwycięskiej jesiennej elekcji. Partia ujawni swój program na konwencji w Tarnowie.

Wcześniej - od poniedziałku - PiS prezentowało swoje "konkrety", które zamierza zrealizować w trzeciej kadencji. Niespodziewanie w czwartek - po serii nagrań-odpowiedzi Koalicji Obywatelskiej - partia Jarosława Kaczyńskiego ogłosiła wstrzymanie akcji do czasu konwencji programowej w Końskich.

