Katastrofa lotnicza w obwodzie twerskim, śmierć przywódców Grupy Wagnera, a później tajemnicze pogrzeby rosyjskich najemników wciąż wywołują wiele emocji na wschodzie. Na pokładzie maszyny, w której zginęło łącznie 10 osób, znajdował się Jewgienij Prigożyn - kiedyś najbliższy współpracownik Władimira Putina.

Według Wołodymyra Zełenskiego to właśnie przywódca Kremla stoi za śmiercią Prigożyna. - Takie informacje dostaliśmy. To też świadczy o słabym stanie psychicznym Władimira Putina - powiedział na konferencji prasowej ukraiński prezydent. Nie chciał ujawnić źródła swoich twierdzeń, nie poparł też tego żadnymi dowodami. - W Ukrainie nie było żałoby, kiedy zabrakło Prigożyna. To dla nas jeden terrorysta mniej - dodał.

Dochodzenie w sprawie śmierci Jewgienija Prigożyna prowadzą rosyjscy śledczy. Z reguły skąpo komentujący takie sprawy Dmitrij Pieskow w rozmowie z mediami uchylił rąbka tajemnicy.

ZOBACZ: Pogrzeb Jewgienija Prigożyna był prywatny. Putin nieobecny, na cmentarzu rosyjskie służby

- Jest oczywiste, że rozważane są różne wersje, w tym wersja - wiecie o czym mówimy - nazwijmy ją, celowym okrucieństwem - podał rzecznik Kremla. Zaznaczył ponadto, że śledczy nie wyciągnęli jeszcze formalnych wniosków na temat tego, co dokładnie się wydarzyło. - Poczekajmy na wyniki naszego rosyjskiego śledztwa - dodał Pieskow.

Tajne archiwum Prigożyna

Wcześniej urzędnik reżimu niechętnie komentował jakiekolwiek doniesienia o Grupie Wagnera. W krótkim komunikacie Dmitrij Pieskow informował, że rosyjski prezydent nie weźmie udziału w pogrzebie Jewgienija Prigożyna ze względu na "sprawy rodzinne głowy państwa".

Tymczasem portal 24tv.ua twierdzi, że szef Grupy Wagnera od lat zbierał materiały na Władimira Putina. W archiwium miały znaleźć się dokumenty ukazujące działalność rosyjskich tajnych służb, brutalne zbrodnie oraz ich kulisy.

"Prigożyn mówił bezpośrednio o tym, że tę wojnę zorganizowali oligarchowie i generałowie z jedynym motywem: zajęciem Ukrainy w celu osobistego wzbogacenia się możnych w Rosji" - cytuje wypowiedź informatora portal.