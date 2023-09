Rosyjski rolnik wyhodował ogromną dynię o wadze blisko 600 kilogramów. To jego kolejny rekord, w ubiegłym roku na festiwal rolniczy przywiózł arbuza ważącego 28 kilogramów. Podczas tegorocznej edycji zdradził sekret wielkich warzyw.

Największą dynię w Rosji wybrano podczas corocznego, krajowego festiwalu rolniczego, który odbył się w Kraju Stawropolskim. Zwyciężył mieszkaniec obwodu moskiewskiego Andriej Gusiew.

Jego osiągnięciem pochwaliły się władze regionu, zaznaczając, że do tej pory już trzy dynie rolnika znalazły się Rosyjskiej Księdze Rekordów. Tegoroczny okaz waży 591 kilogramów. To mniej więcej tyle co dorosły żubr.

Wielkie okazy rosyjskiego rolnika

Dynia jest nie tylko ciężka, ale też bardzo duża. Jej obwód to 4,7 metra. Gusiew po zakończonych zawodach poczęstował wszystkich swoim okazem, w tym 35 konkurentów, którzy rywalizowali z nim w finale konkursu.

Zapytany o swój sukces, odpowiedział że zawdzięcza go regionowi Łuchowic w obwodzie moskiewskim, skąd pochodzi. Gusiew regularnie odwiedza festiwal przywożąc swoje największe okazy. W zeszłym roku był to arbuz ważący 28 kilogramów.

