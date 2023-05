- Platforma Obywatelska sama się zaorała tą akcją. To niepoważne traktowanie polskich rolników. Oni są naprawdę rozsądni, nie oczekują taniego show w mediach społecznościowych - powiedział w programie "Graffiti" Rafał Bochenek, rzecznik PiS, odnosząc się do internetowej inicjatywy PO pod hasłem "PiS zaorał polską wieś".

We wtorek Sejm nie poparł wniosku o zmianę składu niektórych komisji sejmowych, m.in. odwołania z komisji sprawiedliwości czterech posłów Suwerennej Polski.

- Nie przeceniałbym tego głosowania. Było, minęło. Natomiast później wieczorem głosowaliśmy wszyscy ramię w ramię w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy - skomentował w "Graffiti" Rafał Bochenek.

- Nam jako Prawu i Sprawiedliwości zależy na tym, aby ta ustawa mogła być głosowana w Sejmie - powiedział, odnosząc się do ustawy o sędziach pokoju.

"Sojusz Ziobry i PiSu znów nie przetrwał kolejnego sejmowego dnia. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości ws. sądów pokoju na mój wniosek odroczone do 15 czerwca. Ziobryści poparli wniosek. Kolejny dowód. PiS z Suwerenną Polską idą na noże" - skomentował na Twitterze poseł Lewicy Krzysztof Śmieszek.

- Nikt nie idzie na noże, wczorajsze wieczorne głosowania były dokładnie tego zaprzeczeniem. Mam nadzieję, że będzie pewna refleksja u naszego koalicjanta i ustawa o sędziach pokoju wyjdzie z komisji - odniósł się do słów Śmiszka Rafał Bochenek.

Spotkanie Kamili Gasiuk-Pihowicz z posłami Suwerennej Polski

We wtorkowym "Gościu Wydarzeń" pokazano nagranie ze spotkania poseł KO Kamili Gasiuk-Pihowicz z posłami Suwerennej Polski, którzy mieli jej podziękować po głosowaniu.

- Samo spotkanie to jedno. Siedzę na takim miejscu na sali sejmowej, że widziałem panią poseł Gasiuk-Pihowicz przesyłającą buziaczki w stronę polityków Suwerennej Polski. Sam jestem zdumiony, że opozycja tak ukochała sobie Suwerenną Polskę w Komisji Sprawiedliwości - powiedział w Polsat News Radosław Fogiel.

- Posłowie rozmawiają w kuluarach w różnych, nawet dziwnych, egzotycznych konfiguracjach. Nie wiemy dokładnie, o czym państwo rozmawiali. Być może były to jakieś docinki, może rzeczywiście była to jakaś miła rozmowa. Nie mnie to oceniać - skomentował Rafał Bochenek.

Zapytany o to, czy jest przekonany, że Suwerenna Polska poprze ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, którą Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu, polityk stwierdził: - Mam nadzieję, że tak.

- Z uwagi na sytuację, jaka panuje obecnie w Trybunale Konstytucyjnym, chcielibyśmy powrócić do rozwiązania sprzed 2015 roku, kiedy to pełny skład Trybunału wynosił 9, a nie 13 sędziów. Doszło do sytuacji kuriozalnej - dodał.

- Nie mamy wpływu na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Każdy sędzia decyduje sam o sobie i każdy sędzia sam podejmuje określone decyzje. Natomiast co do pracy w samym Trybunale, to wszyscy powinni ją podejmować - powiedział Bochenek.

Jak stwierdził, jest zwolennikiem tego, by PiS i Suwerenna Polska poszły do wyborów razem.

- Jest pewna grupa w Prawie i Sprawiedliwości, która ma inne zdanie, ale nasz lider pan prezes Jarosław Kaczyński od początku mówi, że siła prawicy w Polsce tkwi w tym, że jest od wielu lat zjednoczona - podkreślił rzecznik PiS.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości

W najbliższy weekend odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. - Na pewno będziemy rozmawiali o programie. To na pewno nie ostatni kongres, jeśli chodzi o zbliżające się wybory - zapowiedział Bochenek.

Odnosząc się do internetowej kampanii PO pod hasłem "PiS zaorał polską wieś", rzecznik PiS skomentował: - Myślę, że Platforma sama się zaorała tą akcją, bo została dość mocno wyśmiana przez internautów. To niepoważne traktowanie polskich rolników. Oni są naprawdę rozsądni, nie oczekują taniego show w mediach społecznościowych.

- Skandalem jest to, co robią w europarlamencie politycy PSL - popierają wszystkie rozwiązania, jeśli chodzi o pakiet Fit for 55, który jest skrajnie szkodliwy dla polskiego rolnictwa - dodał.

Dopytywany o to, czy dymisja Julii Przyłębskiej nie rozwiązałaby klinczu w Trybunale Konstytucyjnym, Bochenek stwierdził: - Nie widzę żadnego powodu, by pani prezes podała się do dymisji. To nie jest jej wina, że kilku sędziów buntowników nie chce realizować swoich konstytucyjnych obowiązków.

