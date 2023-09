Jak podała Japońska Agencja Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA), rakieta wystartowała z centrum lotów kosmicznych Tanegashima na południu Japonii. Rakieta została wystrzelona i skutecznie wypuściła lądownik Smart Lander for Investigating Moon (SLIM).

ZOBACZ: Rosja: Nieudana misja Łuna-25. Nie żyje naukowiec odpowiedzialny za porażkę

Wcześniej Japończycy kilkukrotnie musieli przekładać start, ostatnia próba odbyła się 28 sierpnia. Japończyków zaniepokoił wtedy ostry wiatr wiejący w wyższej części atmosfery. Rakietę zatrzymano na 27 minut przed startem.

Prezes JAXA: "Chcemy dokładnego lądowania"

JAXA planuje wylądować lądownikiem ok. 100 metrów od miejsca docelowego. Jak podaje Reuters, misja warta 100 mln dolarów ma rozpocząć lądowanie w lutym. Podejście misji będzie długie ze względu na chęć oszczędności paliwa.

- Celem SLIM jest pokazanie wysokiej dokładności lądowania ... osiągnięcie "lądowania tam, gdzie chcemy" na powierzchni Księżyca, a nie tam, gdzie możemy" - powiedział prezes JAXA Hiroshi Yamakawa na konferencji prasowej.

Dwa tygodnie temu na Księżycu wylądował indyjski statek kosmiczny Chandrayaan-3. Jego misją jest zbadanie południowego bieguna Księżyca. Nieco wcześniej swój statek Łuna-25 o powierzchnię Księżyca rozbili Rosjanie.

Japończycy szukają wskazówek co do pochodzenia Księżyca

Japońskie urządzenie badawcze ma wylądować niedaleko Mare Nectaris. Jest to morze księżycowe o średnicy około 333 km, pokryte skałami bazaltowymi pochodzenia wulkanicznego, z Ziemi wygląda jak ciemna plama. Na miejscu robot ma badać skład skał, żeby znaleźć wskazówki dotyczące pochodzenia Księżyca.

Jednak SLIM nie był jedynym urządzeniem wystrzelonym na rakiecie H-IIA. Na orbitę wyniesiono również satelitę X-Ray Imaging and Spectostropy Mission (XRISM). Satelita ma służyć obserwacji wiatrów plazmowych przepływających przez wszechświat. Według naukowców są one kluczowe do zrozumienia ewolucji gwiazd.

Japońską rakietę wyprodukowało Mitsubishi Heavy Industries, była to 47 rakieta wystrzelona przez Japonię od 2001 roku. Japończycy mają w tym obszarze skuteczność sięgającą 98 proc. Japonia współpracuje z NASA i w drugiej połowie dekady w ramach programu Artemis chce wysłać na powierzchnię Księżyca astronautę.

WIDEO: Burza po słowach papieża Franciszka. Mówił o "dzieciach wielkiej Rosji" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

lmo/dsk/ Polsatnews.pl