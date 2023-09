W sprawie skażenia wody przedszkole wydało specjalny komunikat. Jak poinformowano sanepid zalecił zamknięcie natrysków na siedem dni, podczas których prysznice mają zostać rozkręcone i chemicznie zdezynfekowane.

Legionella na Mazowszu. Skażenie w przedszkolu

Co więcej zostanie przeprowadzone tzw. przegrzanie wody, czyli podgrzanie jej do temperatury 70 stopni, w której ginie bakteria Legionelli.

Powtórzenie badań wody ma nastąpić w odstępie tygodnia.

Sanepid nie zalecił jednak zamykania placówki.

"Dzieci w naszej placówce są bezpieczne i mile widziane jutro i w kolejnych dniach" - poinformowała placówka.

Legionellą nie można się zarazić ani od chorego człowieka, ani poprzez picie wody. Do zakażenia dochodzi tylko poprzez wdychanie aerozolu zakażonej wody.

Zakażenie Legionellą w rożnych częściach Polski

Przypomnijmy, że pierwszy przypadek legionellozy wykryto 18 sierpnia w Rzeszowie. Do tej pory obecność pałeczki bakterii potwierdzono w czterech województwach. Wciąż nie wiadomo, co stoi za wzrostem liczby chorych oraz co jest głównym źródłem zakażenia. Niemiecki Robert Koch Institute wskazuje na zmiany klimatyczne.

ZOBACZ: Legionella w Rzeszowie. Stanisław Żaryn: Nic nie wskazuje na sabotaż

"Okres letni to czas legionelli - dotyczy to również roku 2023. Wzrost liczby przypadków w lecie wynika ze zwiększonej aktywności podróżniczej Niemców w miesiącach wakacyjnych, pogoda również odgrywa w tym roku rolę" - twierdzi "Deutsche Apotheker Zeitung Online".

Najwięcej chorych jest w Rzeszowie – 107 oraz w powiecie rzeszowskim – 37. W dębickim jest czterech pacjentów, trzech w powiecie ropczycko-sędziszowskim, dwóch w powiecie łańcuckim. Po jednym zakażeniu odnotowano u pacjentów z powiatów: jasielskiego, przeworskiego, przemyskiego, kolbuszowskiego, niżańskiego, stalowowolskiego oraz powiatu opolskiego (województwo lubelskie).

aas/dsk/Polsatnews.pl