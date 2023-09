Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje prezentacje propozycji programowych. We wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka przedstawiła główne punktu programu dla szpitali "Dobry Posiłek". - Znamy ten problem. W ostatnich latach wprowadziliśmy pilotażowy program dobrej diety dla pacjentów - mówi szefowa resortu.

W poniedziałek Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło rozpoczęcie ofensywy programowej. Partia zaprezentowała wtedy spot, w którym wystąpił premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów zapowiedział program rewitalizacji osiedli.

We wtorek PiS zaprezentowało kolejny spot, tym razem z udziałem minister zdrowie Katarzyny Sójki. Minister zapowiedziała, że w kolejnej kadencji rządząca od 8 lat partia będzie chciała skupić się na poprawie posiłków w szpitalach.

- Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacząco zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia, wprowadziliśmy cyfrowe recepty, poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej. Ale zdrowie to także dobre wyżywienie w trakcie leczenia. Codzienność szpitali nie jest mi obca, szczególnie tych powiatowych - powiedziała minister zdrowia Katarzyna Sójka.

K. Sójka: "Znamy ten problem"

Minister zdrowia wskazała, że pacjenci nie są obecnie zadowoleni z posiłków serwowanych w szpitalach. Teraz PiS obiecuje, że pacjenci będą otrzymywać lepsza dietę, ale będą też mieli okazję skorzystać z konsultacji dietetycznej.

- Znamy ten problem. W ostatnich latach wprowadziliśmy pilotażowy program dobrej diety dla pacjentów. Dlatego nasz "Dobry Posiłek" wprowadzamy dla wszystkich pacjentów szpitali. To nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość konsultacji u dietetyka. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki, a NFZ zadba, żeby jakość żywienia była znacząco lepsza pytając o opinie pacjentów - powiedziała w spocie Sójka.

W opublikowanym wideo nie padają szczegóły dotyczące kosztów programu, ani kiedy zostałby wprowadzony.

