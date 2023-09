14-letni Harris Wolobah z Worcester w stanie Massachusetts zmarł w piątek. Chociaż przyczyna śmierci nastolatka nie została póki co oficjalnie potwierdzona, jego rodzina twierdzi, że zmarł z powodu powikłań po zjedzeniu bardzo pikantnego chipsa.

Zmarł po przewiezieniu do szpitala

Chłopak za namową znajomych miał wziąć udział w internetowym wyzwaniu "One Chip Challenge". Polega ono na zjedzeniu rzekomo najbardziej pikantnego chipsa na świecie, a następnie odczekaniu tak długo, jak to możliwe, przed zjedzeniem lub wypiciem czegoś w celu złagodzenia objawów.

Początkowo nastolatek uskarżał się na silnych ból brzucha. Trafił do szkolnej pielęgniarki, która odesłała go do domu. Tam chłopak poczuł się lepiej, ale w pewnym momencie stracił przytomność. Natychmiast został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili jego zgon.

Producent chipsów ostrzega

Chodzi o chipsy wyprodukowane przez firmę Paqui, które sprzedawane są w opakowaniu przypominającym trumnę. Na etykiecie produktu znajduje się ostrzeżenie, że jest on przeznaczony wyłącznie dla dorosłych i należy go trzymać z dala od dzieci. Jest również informacja, że nie powinny go spożywać osoby wrażliwe na ostre potrawy lub alergeny.

Producent chipsów na swojej stronie internetowej informuje również, że każdy, kto po ich zjedzeniu ma trudności z oddychaniem, mdleje lub ma przedłużające się nudności, powinien zwrócić się o pomoc do lekarza.

Nastolatek został pożegnany przez organizację zrzeszająca szkoły publiczne w Worcester. W opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie został opisany jako "wschodząca gwiazda koszykówki", którą trenował.

