Max znany jest w sieci ze swojej działalności charytatywnej. Mężczyzna tym razem postanowił wziąć udział w wyzwaniu zaproponowanym przez Cattlemans Steakhouse w Paignton w południowo-zachodniej Anglii.

Zadanie polegało na zjedzeniu wszystkiego co znalazło się na stole w mniej niż godzinę. Gdyby nie udało się tego dokonać mężczyzna musiałby zapłacić za posiłek 50 funtów, czyli około 250 zł.

Szybki finisz

35-latek zaskoczył wszystkich, którzy obserwowali jego wyzwanie. Czas jaki osiągnął to 27 minut i 25 sekund. Poprzedni rekordzista zjadł podobny posiłek w 44 minuty.

- Nigdy wcześniej nie brałem udziału w mieszanym wyzwaniu grillowym. Było o wiele większe, niż myślałem, że będzie - mówił Max w rozmowie z portalem mirror.co.uk.

- To, co mnie uratowało i podobało mi się najbardziej, to różnorodność. Danie zawierało frytki i krążki cebulowe, więc można było trochę wymieszać. To zdecydowanie pomogło - dodał.

Problemy zdrowotne

Niestety pobicie rekordu mężczyzna musiał odchorować. Jak mówił, chwilę po tym, gdy udało mu się zjeść wszystko z talerza musiał udać się do zamkniętego pomieszczenia.

- Po tym, jak to zjadłem, położyłem się w ciemnym pokoju. Potem byłem w agonii, było bardzo źle. Na szczęście udało mi się wyluzować i przeszło - stwierdził.

Wyczyn Maxa Stanforda negatywnie ocenili lekarze dietetycy. Ich zdaniem przyjęcie tak ogromnej ilości kalorii, w takim krótkim czasie, zawsze będzie wiązało się z problemami żołądkowymi.

Warto przypomnieć, że 4500 kcal zjadają np. kulturyści i sportowcy reprezentujący sporty siłowe. Przeciętny, lekko pracujący mężczyzna o prawidłowej masie ciała potrzebuje około 2600 kcal na dobę.

