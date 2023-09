Mieszkańcy Szczecina za darmo dojadą i wrócą z lokali wyborczych 15 października. Prezydent miasta Piotr Krzystek pochwalił się nową uchwałą radnych wprowadzającą bezpłatną komunikację miejską w dniu wyborów do Sejmu i Senatu. Włodarz podkreślił, że dzień, gdy wybieramy parlamentarzystów, jest "świętem demokracji". Nad podobnym ruchem, co Szczecin, zastanawia się Poznań.

Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Szczecina Piotr Krzystek, 15 października komunikacja publiczna w Szczecinie będzie darmowa.

"Zwykło się mawiać, że wybory to święto demokracji. By umożliwić Wam jak najszerszy udział, radni zgodzili się, by komunikacja publiczna była w tym dniu darmowa. Widzimy się przy urnach" - napisał Krzystek, który był inicjatorem wprowadzenia darmowej komunikacji w dniu wyborów parlamentarnych.

Poznań dołączy do Szczecina? Rozważa darmowy transport na wybory m.in. dla niepełnosprawnych

Niewykluczone, że darmową komunikację miejską 15 października zapewni też Poznań, ale tylko dla wybranych osób. Tamtejsza Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej zaakceptowała projekt rozszerzający na jeden dzień grupę uprawnioną do bezpłatnych przejazdów.

Zgodnie w projektem biletów nie będą musieli kupować wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60. rok życia, a także niepełnosprawni wraz z opiekunem. Dotyczyć ma to tylko drogi do lokalu wyborczego i z powrotem - podał portal codziennypoznan.pl.

Uchwała szczecińskich radnych i spodziewana decyzja tych z Poznania to oddolne inicjatywy magistratów. Kwestią umożliwienia udziału w wyborach jak największej liczbie uprawnionych do głosowania na początku roku zajął się również rząd.

Nowela kodeksu wyborczego. Darmowy transport dla wykluczonych komunikacyjnie

Według podpisanej w połowie marca przez Andrzeja Dudę nowelizacji Kodeksu wyborczego, wójt gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej ma zapewniać bezpłatny przewóz w środkach transportu publicznej dla części wykluczonych komunikacyjnie mieszkańców. Chodzi o sytuację, gdy w ramach gminy "nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek komunikacyjny funkcjonującego transportu zbiorowego oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego".

Według obowiązujących od początku kwietnia przepisów z darmowego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego w danym obwodzie mogą skorzystać także osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosownia kończą 60 lat.

Nowe zobowiązanie nałożone na samorządy wzbudziło jednak kontrowersje jeszcze na etapie omawiania projektu ustawy. - W Polsce potrzebny jest taki system transportu, który działa w każdą niedzielę, a nie wyłącznie wyborczą. Lepsze byłoby, gdyby ustawa mówiła przykładowo o kursach w weekendy co dwie godziny, a w dni robocze co godzinę - mówił Rachwalski w wywiadzie dla Interii.

