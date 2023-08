"Ukraińska Prawda" podała, że atak przeprowadzili funkcjonariusze kontrwywiadu wojskowego 13. Zarządu Głównego SBU.

"W momencie ataku znajdował się tam sprzęt obrony powietrznej i część rosyjskiej floty powietrznej" - podał Unian. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zniszczone zostały cztery samoloty bojowe Su-30, jeden MiG-29, kompleks radarowy S-300 oraz dwa radary Pancyr.

Na rosyjskie lotnisko wysłano 16 bezzałogowców, większość miała dotrzeć do celu. Obrona powietrzna - według ukraińskich doniesień - zestrzeliła trzy statki. Na obiekcie miało dojść do 13 eksplozji.

Rosyjskie straty mogą być większe. Strona ukraińska ustala jeszcze rozmiar zniszczeń po ataku.

Poprzedni atak na Kursk

Tydzień tamu również doszło do ataków dronów w Kursku.

"Ukraiński dron uderzył w dach stacji kolejowej w rosyjskim mieście Kursk, raniąc pięć osób i wzniecając pożar" - informował wtedy gubernator regionu Roman Starovoit.

"Według wstępnych informacji podczas ataku uszkodzony został dach, fasada i pierwszy peron. Ponadto, w wyniku fali uderzeniowej, doszło do uszkodzeń w poczekalni i tunelu dla pieszych" - przekazał.

Dodał, że w momencie wybuchu w budynku znajdowało się 50 osób, które zostały natychmiast ewakuowane. "Spośród pięciu poszkodowanych dwie odmówiły opieki medycznej, trzy zostały wysłane na badania do regionalnego szpitala w Kursku i zostały już zwolnione do domu. Życzę im szybkiego powrotu do zdrowia!" - dodał rosyjski samorządowiec.

