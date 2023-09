Hiszpania, która jest największym na świecie producentem oliwy z oliwek, kolejny rok notuje znaczny wzrost cen tego produktu. Kryzys pogarsza susza i brak zapasów. Dramatyczna sytuacja doprowadziła do tego, że klienci, których nie stać na oliwę, zaczęli ją kraść. 56 tysięcy litrów zniknęło z jednego z gajów.

Jak informują hiszpańskie media, cena oliwy z oliwek kontynuuje nieprzerwany wzrost. Stowarzyszenie młodych rolników ASAJA przekazało, że jeżeli jesień nie będzie deszczowa, to rosnąca tendencja się nie zmieni. Sytuacja spowodowana jest suszą, która nawiedziła kraj w zeszłym roku. Doprowadziło to do braku zapasów i zmniejszenia państwowej produkcji.



"Niesprzyjająca pogoda negatywnie wpływa na uprawę gajów oliwnych we wszystkich obszarach produkcyjnych kraju" – powiedział członek ASAJA cytowany przez portal Libremercado.

Jak podaje, ceny oliwy wzrosły nawet o 86 proc. w porównaniu do sierpnia 2022 roku. To najwyższe ceny oliwy od dekady. Średnio za litr Hiszpanie płacą 12 euro (około 54 złote), a za pięć litrów nawet do 45 euro (ponad 200 złotych).



Hiszpańscy rolnicy alarmują, że sytuacja jest dramatyczna, a potęguje ją konkurencja spoza granic UE - głównie Maroka.

Ukradli 56 tysięcy litrów z gaju oliwnego. Towar wywieźli w cysternach

Olbrzymie skoki cen przyczyniły się do licznych kradzieży. Pracownicy sklepów umieszczają na butelkach oliwy specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe. Z kolei w zeszły wtorek doszło do zuchwałej kradzieży w samym gaju uprawnym. Złodzieje wynieśli stamtąd 56 tysięcy litrów oliwy z pierwszego tłoczenia.

Do kradzieży doszło w nocy, a złodzieje prawdopodobnie wywieźli oliwę używając dwóch ogromnych cystern. W sprawie prowadzone jest śledztwo. Zdarzenie miało miejsce w Kordobie. Władze miasta zaznaczają, że to pierwsza w historii kradzież na taką skalę.

