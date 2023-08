W trakcie propagandowej przemowy Putin kolejny raz podkreślał, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy, na podstawie wojny w Ukrainie, starają się uderzyć w rosyjską gospodarkę, która ma się załamać.

- Nielegalna praktyka sankcji, nielegalne zamrożenie aktywów suwerennych państwa, a w istocie naruszenie wszystkich podstawowych norm i zasad wolnego handlu, życia w gospodarce, które jeszcze niedawno wydawały się nienaruszalne - przekonywał.

Według prezydenta Federacji Rosyjskiej to działania krajów Zachodu doprowadzają do szybko rosnących cen i tym samym problemów biednych państw m.in. w Afryce.

- Bezpośrednią konsekwencją tego jest niedobór zasobów, wzrost nierówności, rosnące bezrobocie i zaostrzanie innych chronicznych problemów gospodarki światowej - stwierdził.

- Ceny żywności, podstawowych artykułów rolnych i upraw gwałtownie rosną, szkodząc przede wszystkim bezbronnym biednym krajom - dodał.

Odejście od dolara

Zdaniem Władimira Putina trwający szczyt BRICS i chęć powiększania tej organizacji o kolejne kraje w konsekwencji spowoduje odejście od dolara, jako głównej waluty handlowej na świecie.

- Obiektywny, nieodwracalny proces dedolaryzacji naszych powiązań gospodarczych nabiera tempa i czynione są wysiłki na rzecz wypracowania skutecznych mechanizmów wzajemnych rozliczeń oraz kontroli monetarnej i finansowej - zapewniał.

- W rezultacie spada udział dolara w transakcjach esksportowo-importowych w ramach BRICS: w ubiegłym roku wyniósł zaledwie 28,7 proc.

Powrót do umowy zbożowej

Kolejnym tematem w przemówieniu prezydenta Rosji była nie przedłużona umowa zbożowa. Według Władimira Putina istnieje możliwość powrotu do wcześniej umówionych rozwiązań, ale stać się to może wyłącznie po spełnieniu warunków stawianych przez jego kraj.

- Rosji celowo utrudnia się dostawy zbóż i nawozów za granicę, a jednocześnie obłudnie oskarża nas o obecną kryzysową sytuację na rynku światowym. Pojawiło się to wyraźnie w realizacji tzw. porozumienia zbożowego, zawartego przy udziale Sekretariatu ONZ, którego początkowo celem było zapewnienie światowego bezpieczeństwa żywnościowego, zmniejszenie zagrożenia głodem i pomoc krajom najuboższym - mówił.

- Żaden z warunków tzw. porozumienia dotyczącego wycofania się z sankcji dla rosyjskiego eksportu zbóż i nawozów na rynki światowe nie zostały zrealizowane. Zobowiązania wobec Rosji w tym zakresie zostały po prostu zignorowane. (...() Biorąc pod uwagę przytoczone fakty, od 18 lipca odmawiamy dalszego przedłużania tzw. porozumienia i będziemy gotowi do niego wrócić, ale tylko pod warunkiem faktycznego wypełnienia wszystkich zobowiązań strony rosyjskich - podsumował.

Kończąc prezydent Putin zaprosił przedstawicieli krajów BRICS do wzięcia udziału we Wschodnim Forum Ekonomicznym w Rosji, które odbędzie się we wrześniu we Władywostoku.

Forum Biznesu BRICS

Odbywający się w Johannesburgu w RPA szczyt grupy BRICS jest, zdaniem ekspertów, historycznym momentem dla krajów Afryki, które wyraziły chęć dołączenia do sojuszu gospodarczo-handlowego.

Obecnie w skład grupy wchodzi: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA.

Według informacji przedstawianych przez polityków RPA, na chwilę obecną chęć przyłączenia się do sojuszu wyraziło ponad 40 państw świata z czego ponad 20 złożyło formalny wniosek o akcesję.

W trwającym spotkaniu udział biorą: Xi Jinping (Chiny), Narendra Modi (Indie), Luiz Inacio Lula da Silva (Brazylia) i Cyril Ramaphosa (RPA). Oficjalnie zaproszony jest także Władimir Putin, który uczestniczy w wydarzeniu poprzez łączenie wideo. Jest to związane z ciążącym na nim nakazie aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

