Policja przedstawiła statystyki dotyczące okresu wakacyjnego na polskich drogach. Wypadków jest mniej niż przed rokiem, ale ich łączna liczba to blisko pięć tysięcy. Na drogach życie straciło 445 osób.

"Podczas tegorocznych wakacji policjanci odnotowali 4 993 wypadki drogowe (mniej o 273 w stosunku do 2022 r.), w których zginęło 445 osób (mniej o 8 w stosunku do 2022 r.), a 5 867 osób zostało rannych (mniej o 395 w stosunku do 2022 r.)" - czytamy w komunikacie na stronie policji.

"Porównując dane z zeszłego roku, wyniki są lepsze, jednak nie oznacza to, że zabrakło tragicznych zdarzeń, w których ofiary znalazły się w tej smutnej statystyce" - napisano.

W czasie poprzednich wakacji doszło do ponad 21 tys. wypadków, zginęło w nich 1 896 osób.

Najczęstszą przyczyną nadmierna prędkość

Jak wskazali policjanci, najczęstszymi przyczynami wypadków była nadmierna prędkość oraz lekceważenie fundamentalnych przepisów ruchu drogowego. Tego lata na drogi codziennie wyjeżdżało kilka tysięcy funkcjonariuszy.

Od początku wakacji zatrzymano 20 884 pijanych kierowców.

Skontrolowano infrastrukturę w okolicach szkół

Policja poinformowała również o kontrolach jakie przeprowadzono w okolicach szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego.

"Policjanci rozpoczęli kontrole w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych pod kątem prawidłowości oznakowania dróg prowadzących do szkół i przedszkoli oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. Liczba sprawdzeń wyniosła 14 680, w tym ponad 1 800 wniosków dotyczyło konieczności poprawy infrastruktury, z czego większość z nich została już zrealizowana" - napisano.

