Trzy minuty - tyle czasu dzieliło dwa zgłoszenia, które w nocy z czwartku na piątek otrzymali strażacy i policjanci z Tarnowskich Gór. Łączy je to, że w obu wypadkach uczestniczył ten sam mężczyzna. Najpierw zderzył się z autobusem, później ukradł samochód osoby, która zatrzymała się, by pomóc poszkodowanym i uciekając przed policją, doprowadził do następnego wypadku.