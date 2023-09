W poniedziałkowym "Graffiti" gościem będzie Ryszard Petru, kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu. Rozmowę poprowadzi Grzegorz Kępka. Oglądaj transmisję na żywo od godz. 7:40 w Polsacie, Polsacie News, polsatnews.pl oraz na stronie głównej Interii.

"Dość kłótni, do przodu" - to hasło wyborcze Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050), które zostało zaprezentowane w sobotę na konwencji tej koalicji w Katowicach. Tego dnia przekazano również, że były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru wystąpi do Sejmu z list Trzeciej Drogi (PSL i Polska 2050).

Ryszard Petru startuje do Sejmu

"Ja chcę zatrzymać Konfederacje. I zaproponować prawdziwy program wolności gospodarczych. Dlatego startuję do Sejmu" - ogłosił na Twitterze polityk.

To Trzecia Droga zdecyduje o wygranej opozycji. Całej opozycji.

Nie ma innego scenariusza.



Jeśli trzecie miejsce zajmie Konfederacja, czeka nas czarno-brunatna koalicja.



Kluczem dla polskiej przyszłości jest zatrzymanie Konfederacji. Możemy to skutecznie zrobić tylko razem.… — Ryszard Petru (@RyszardPetru) September 2, 2023

Poprzednie odcinki programu znajdziesz pod tym linkiem.

WIDEO: Ulewa nad Warszawą. Na S8 pojawił się SUP Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/polsatnews.pl