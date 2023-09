Kurczy się popyt na ziarno paszowe – to efekt tegorocznych żniw!

Kurczy się popyt na ziarno paszowe – reakcja rynku na doniesienia z terenu

Trudne warunki pogodowe spowodowały, że w tym roku żniwa uległy opóźnieniu. Prace polowe nabrały tempa w połowie sierpnia, przez co doniesienia na temat wielkości plonu dotarły na rynek dopiero w ostatnich dniach.

Eksperci z Izby Zbożowo Paszowej w swoim komentarzu podkreślają, że wiele wskazuje na to, iż udział pszenicy paszowej w łącznych krajowych zbiorach może być o wiele większy od tych wcześniej prognozowanych. Wskazują również, że w związku z tym premia płacona za pszenicę wysokobiałkową będzie wyższa, co z kolei może mieć odzwierciedlenie we wzroście cen pszenicy konsumpcyjnej oferowanych przez podmioty skupowe.

Jak żniwa wpłynęły na popyt na ziarno paszowe i konsumpcyjne?

Sezon żniwny w naturalny sposób wpływa na zmianę popytu i podaży poszczególnych rodzajów zbóż. W miarę postępu zbiorów podaż na rynku wzrasta, szczególnie w zakresie ziarna paszowego.

Z drugiej strony zauważalny jest natomiast spadek popytu, który wynika z tego, że świadomi wysokiej podaży odbiorcy nie są skłonni do robienia dużych zapasów ziarna. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w nieco trudniejszej sytuacji znalazły się młyny, które liczyły na wysoką podaż i niższe ceny ziarna konsumpcyjnego.

Z rynku płyną również informacje o tym, że pojawiają się problemy z jakością ziarna, wynikające m.in. z obfitych opadów. Rolnicy, którzy zebrali dobrej jakości ziarno mogą zdecydować się na jego przechowanie, oczekując wyższej ceny.

Jak kształtują się ceny ziarna?

W kontekście powyższych doniesień warto również przeanalizować to, jak wyglądają aktualne notowania ziarna. Ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno dostarczane do skupów kształtują się teraz następująco:

pszenica konsumpcyjna - 800-980 PLN/t.;

pszenica paszowa – 750-850 PLN/t.;

żyto konsumpcyjne – 620-730 PLN/t.;

żyto paszowe – 560-660 PLN/t.;

pszenżyto – 700-750 PLN/t.;

jęczmień paszowy - 660-770 PLN/t.;

owies paszowy – 650-780 PLN/t.;

kukurydza – 850-920 PLN/t.;

rzepak 1800-1925 PLN/t.

Ceny oferowane przez eksporterów nieco się różnią i prezentują następująco:

pszenica konsumpcyjna – 955-1145 PLN/t.;

pszenica paszowa – 840-860 PLN/t.;

jęczmień – 805 PLN/t.;

pszenżyto – 780-800 PLN/t.;

żyto paszowe – 715 PLN/t.;

kukurydza – 870-880 PLN/t.

Analizując powyższe zestawienia, należy jednak pamiętać o wysokiej współzależności rynku zbóż z uwarunkowaniami geopolitycznymi. Obecnie notowania na zachodzie Europy są w znacznym stopniu determinowane sytuacją na wschodzie kontynentu.

Do tego – poza prognozami dotyczącymi zbiorów w innych krajach – wpływ na nie mogą mieć także nadchodzące zbiory kukurydzy, a także kwestie związane z wahaniami kursowymi oraz kosztami logistycznymi. Całość będzie natomiast wpływać na finalną cenę osiąganą na rynkach na przestrzeni najbliższych miesięcy.

